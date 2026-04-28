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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइन फिल्मों में नहीं थी कोई हीरोइन, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, देखें पूरी लिस्ट

इन फिल्मों में नहीं थी कोई हीरोइन, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, देखें पूरी लिस्ट

Bollywood Movies Without Actress: आज हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसमें एक भी फीमेल कास्ट नहीं थीं और फिर भी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Apr 2026 07:36 AM (IST)
Bollywood Movies Without Actress: आज हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसमें एक भी फीमेल कास्ट नहीं थीं और फिर भी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था.

बॉलीवुड में जहां ज्यादातर फिल्में हीरो-हीरोइन के इर्द-गिर्द घूमती हैं, वहीं कुछ फिल्मों ने इस ट्रेंड को पूरी तरह नजरअंदाज किया. बिना किसी एक्ट्रेस के बनी इन फिल्मों ने सिर्फ अपनी कहानी और लीड किरदार के दम पर दर्शकों को बांधे रखा. दिलचस्प बात ये है कि इन फिल्मों को न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली, बल्कि इनमें से एक ने तो 3 नेशनल अवॉर्ड जीतकर सबको चौंका दिया. आज नजर डालते हैं ऐसी ही फिल्मों पर, जो बिना फीमेल लीड के भी बड़ी हिट साबित हुईं.

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साल 2012 में रिलीज हुई अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म 'ओएमजी' एक बेहतरीन फिल्न है. इस फिल्म में कोई भी एक्ट्रेस नहीं थी.
साल 2012 में रिलीज हुई अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म 'ओएमजी' एक बेहतरीन फिल्न है. इस फिल्म में कोई भी एक्ट्रेस नहीं थी.
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इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 149.90 करोड़ की कमाई की थी. और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी.
इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 149.90 करोड़ की कमाई की थी. और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी.
Published at : 28 Apr 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
A Wednesday Dhamaal OMG: Oh My God!

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