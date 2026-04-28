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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3 Teaser Date: 'दृश्यम 3' के टीजर की रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन देख पाएंगे थ्रिलर फिल्म की पहली झलक

Drishyam 3 Teaser Date: 'दृश्यम 3' के टीजर की रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन देख पाएंगे थ्रिलर फिल्म की पहली झलक

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. फिल्म मई महीने में ही रिलीज होने वाली है. आइए जानते हैं. फिल्म का फर्स्ट टीजर कब रिवील किया जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 28 Apr 2026 11:02 AM (IST)
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मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की अब रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. मोहनलाल ने पोस्ट कर बताया कि फिल्म 21 मई को रिलीज होगी. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है. फैंस फिल्म की झलक देखने के लिए बैचेन हैं. इसी बीच अब खबरें हैं कि 29 अप्रैल को फिल्म का टीजर लॉन्च होगा. 

कब रिलीज होगा 'दृश्यम 3' का टीजर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का टीजर 29 अप्रैल को शाम 5 बजे रिलीज होगा. फैंस 'दृश्यम 3' की पहली झलक देख पाएंगे. बता दें कि जीतू जोसेफ की ये फिल्म पहले 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिर गल्फ कंट्रीज में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था. 

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फिल्म को एंटनी पेरुंबवूरन ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में मोहनलाल के अलावा अनसिबा हसन, ईस्थर अनिल जैसी एक्ट्रेस अहम रोल में हैं. फिल्म का म्यूजिक अनिल जॉनसन ने कंपोज किया है.

कब आई थीं 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2'?

बता दें कि 'दृश्यम 3' हिट फ्रेंचाइजी दृश्यम का तीसरा पार्ट है. मोहनलाल की 'दृश्यम' 2013 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. ये पहली फिल्म मलयालम फिल्म थी जिसने ग्रॉस 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.

फिल्म का दूसरा पार्ट 2021 में आया था. ये फिल्म भी सक्सेसफुल रही. फिल्म की स्टोरीलाइन ने फैंस का ध्यान खींचा. अब फैंस तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म का तीसरा और आखिरी पार्ट होगा. 

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इसके अलावा मालूम हो कि 'दृश्यम' सीरीज का बॉलीवुड में भी रीमेक बना है. हिंदी दृश्यम में अजय देवगन लीड रोल में हैं. इसे भी बहुत पसंद किया गया था. फिल्म में अजय देवगन के अलावा श्रेया सरन, तबु, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म की कहानी में दिखाया गया कि कैसे एक पिता अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक गुजरता है.

Published at : 28 Apr 2026 11:02 AM (IST)
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Mohanlal Drishyam 3 Teaser
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