'धुरंधर' से धमाल मचाने के बाद अब 'डॉन 3' से छाएंगे रणवीर सिंह, एक्टर ने शुरू की ट्रेनिंग
Don 3: धुरंधर से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रहे रणवीर सिंह ने अब 'डॉन 3' की तैयारी भी शुरू कर दी है. एक्टर फिलहाल एक्शन सीन्स के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं.
कई डिले के बाद, 'डॉन 3' आखिरकार आगे बढ़ रही है. फरहान अख्तर ने अगस्त 2023 में इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी और शाहरुख खान के बाद रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में कफर्म किया था. इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2025 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन फरहान के एक्टिंग कमिटमेंट्स और अन्य इश्यूज के कारण इसमें देरी हुई. इसके बाद विक्रांत मैसी के खलनायक की भूमिका से बाहर होने की खबरों के कारण भी फिल्म के बंद होने की अफवाहें तक फैली गई थीं. हलांकि, निर्माता ने क्लियर कर दिया है कि 'डॉन 3' जरूर बनेगी. रणवीर ने एक्शन सीन्स की ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया है.
रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' की तैयारियां शुरू
न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह ने फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है. 'धुरंधर' की सफलता के बाद वे समय बर्बाद नहीं करना चाहते. खबरों के मुताबिक, उन्होंने पिछले हफ्ते से ही एक्शन ट्रेनिंग शुरू कर दी है. अब जब शेड्यूल तय हो रहे हैं, तो निर्माता तेजी से काम करना चाहते हैं. रणवीर फिल्म में कई दमदार एक्शन सीन करेंगे. पहले शेड्यूल की शूटिंग अगले साल जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है.
कृति सेनन भी एक्शन सीन्स करती आएंगी नजर
हाल ही में कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' हिट हुई है और अब एक्ट्रेस 'डॉन 3' में रणवीर सिंह के साथ नजक आएंगी. वे सिर्फ ग्लैमरस लुक में ही नहीं नजर आएंगी बल्कि फिल्म में एक्शन सीन भी करेंगी, ठीक वैसे ही जैसे प्रियंका चोपड़ा ने पिछली 'डॉन' फिल्मों में रोमा का किरदार निभाया था। पहले शेड्यूल के कुछ हिस्से जेद्दा में शूट किए जाएंगे.
विक्रांत मैसी और कैमियो की चर्चा
विक्रांत मैसी के फिल्म छोड़ने के बाद, खबरें आईं कि अभिनेता अर्जुन दास विलेन के रूप में फिल्म में शामिल हो गए हैं. हालांकि, फिल्म निर्माता अब भी विक्रांत मैसी को लेकर एक्साइटेड हैं और उनसे फिल्म को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो गई है और विक्रांत इच्छुक हैं. टीम अब उनकी तारीखों के हिसाब से काम कर रही है और उन्हें ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट में छोटे-मोटे बदलाव किए जा रहे हैं.
शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा जोनास के कैमियो अपीयरेंस की भी खूब चर्चा है. खबरों के मुताबिक, फरहान अख्तर ने अमिताभ बच्चन और ज़ीनत अमान से भी कॉन्टेक्ट किया है. कुल मिलाकर, कास्टिंग को लेकर आलोचनाओं के बावजूद, दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रणवीर शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक किरदारों को कैसे निभाएंगे.
धुरंधर से धमाल मचा रहे रणवीर सिंह
फिलहाल रणवीर सिंह अपनी लेटेस्ट रिलीज धुरंधर से बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रह हे. हैं. ये फिल्म भारत में 500 करोड़ रुपये का नेट आंकड़ा पार करने वाली 13वीं फिल्म बन गई है इसने रिलीज के 17 दनों में घरेलू बाजार में 555.75 करोड़ की कमाई कर रही है वहीं वर्ल्डवाइड भी ये 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुक है.
