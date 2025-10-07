थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: दिवाली पर कौन-सी फिल्म मारेगी बाजी, कैसा होगा हाल

इस साल की दिवाली बहुत खास होने वाली है. दिवाली में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और हर कोई इसकी तैयारी में लग गया है. बॉलीवुड ने भी दिवाली के शानदार बनाने के लिए कमर कस ली है. दिवाली के मौके पर हर साल जबरदस्त फिल्में रिलीज होती हैं और इस साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को आयुष्मान खुराना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' रिलीज होने वाली है.

आयुष्मान खुराना की 'थामा' की बात करें तो ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है. जिसमें रश्मिका मंदाना भी अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. वहीं दूसरी तरफ 'एक दीवाने की दीवानियत' रोमांटिक ड्रामा है. इसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में नजर आएंगे. खास बात ये है कि दोनों ही फिल्में एकदम अलग जॉनर की हैं. जिसकी वजह से दोनों को ही लेकर तगड़ा बज है.

कौन मारेगा बाजी

'थामा' को लेकर लोगों के बीच बहुत तगड़ा बज है. जब से फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज हुए हैं उसके बाद से लोग इसके रिलीज होने का और इंतजार कर रहे हैं. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' पहले दिन 25-30 करोड़ का बिजनेस कर सकती है. वहीं कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' पहले दिन 28-30 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. अगर ये इतना कलेक्शन करती है तो 'थामा' आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन जाएगी.

वहीं 'एक दीवाने की दीवानियत' की बात करें तो सनम तेरी कसम के बाद के दोबारा रिलीज होने के बाद से हर्षवर्धन राणे की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई है. ये असर उनकी फिल्म पर जरुर दिखने वाला है. मगर 'थामा' से आगे नहीं निकल पाएगी. 'एक दीवाने की दीवानियत' के म्यूजिक को काफी पसंद किया जा रहा है मगर कमाई के मामले में पीछे रह सकती है.

