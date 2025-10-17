शाहरुख खान वैसे तो हर साल 'मन्नत' में दिवाली पार्टी का आयोजन करते हैं. उनकी पार्टी में बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलेब्स शिरकत करते हैं. लेकिन इस बार किंग खान मन्नत में दिवाली पार्टी का आयोजन नहीं करेंगे. इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आई है.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने कंफर्म किया है कि इस बार शाहरुख खान दिवाली पार्टी का आयोजन नहीं कर रहे हैं. इसके पीछे की वजह ये है कि 'मन्नत' में पिछले काफी वक्त से रेनोवेशन का काम चल रहा है. इस खबर को सुनने के बाद एक्टर के फैंस थोड़े निराश नजर आ रहे हैं.

किराए पर रह रहे हैं शाहरुख खान

बता दें शाहरुख खान इन दिनों अपनी वाइफ गौरी खान और बच्चों आर्यन,सुहाना और अबराम के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल इलाके में एक अपार्टमेंट में रेंट पर रह रहे हैं. जब उनके घर मन्नत का रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा वो दोबारा वहां शिफ्ट कर जाएंगे.

शाहरुख खान दिवाली पार्टी देन के मामले में आखिर क्यों मशहूर हैं, इसके पीछे की वजह भी चलिए आपको बता देते हैं. दरअसल, अपनी पार्टी में एक्टर हर शख्स के संग फोटो क्लिक करवाते हैं.इतना ही नहीं पार्टी खत्म होने के बाद एक्टर खुद सबको बाहर छोड़कर आते हैं.





पार्टी के बाद शाहरुख देते हैं पोज

लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान की दिवाली पार्टी की फोटो पैपराजी को नहीं मिलती है. क्योंकि, इस पार्टी की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है. हां, शाहरुख खान पार्टी के बाद जरूर बाहर आकर पैपराजी को पोज देते हैं.

आयुष्मान खुराना नहीं देंगे पार्टी

आपको बता दें शाहरुख खान के अलावा एक और एक्टर हैं जो इस बार दिवाली पार्टी का आयोजन नहीं कर रहे. वो कोई और नहीं आयुष्मान खुराना हैं. दरअसल, इन दिनों एक्टर अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा की रिलीज की तैयारी में हैं.