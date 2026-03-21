हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'खुद को खतरे में डालने जैसा है', करण जौहर ने 'कभी खुशी कभी गम' के सीक्वल पर तोड़ी चुप्पी

'खुद को खतरे में डालने जैसा है', करण जौहर ने 'कभी खुशी कभी गम' के सीक्वल पर तोड़ी चुप्पी

Kabhi Khushi Kabhie Gham 2: लंबे समय से साल 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के सीक्वल की खबरें आ रही हैं. इसी बीच एक इंटरव्यू में करण जौहर ने फिल्म के पार्ट 2 को लेकर चुप्पी तोड़ दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Mar 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर लंबे समय से खबरें चल रही है कि करण जौहर की पॉपुलर और सुपरहिट फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का सीक्वल आने वाला है. ये फिल्म साल 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसी बीच निर्देशक करण जौहर ने इन खबरों पर विराम लगाते हुए चुप्पी तोड़ दी है.

नहीं आएगा कभी खुशी कभी गम का पार्ट 2?

करण जौहर ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि वो 'कभी खुशी कभी गम' जैसी आइकॉनिक फिल्म की नॉस्टैल्जिया और फैंस के प्यार के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते है. उन्होंने साफ कहा, "मैं कभी 'कभी खुशी कभी गम' का सीक्वल नहीं बनाऊंगा. हर फिल्म में खामियां होती हैं, लेकिन 'कभी खुशी कभी गम' में यादें और भावनाएं सबसे ज्यादा है. कई पीढ़ियों ने इसे देखा है, इसके साथ हंसते और रोते हुए पल बिताए हैं. ऐसी फिल्म का सीक्वल बनाना खुद को खतरे में डालने जैसा है." उन्होंने ये भी कहा कि 'तख्त' जैसी पीरियड ड्रामा के कोई स्पिन-ऑफ या डेरिवेटिव प्रोजेक्ट्स फिलहाल नहीं चल रहे हैं.

कहां से आईं ये खबरें?

बता दें, इस अफवाह की शुरुआत एक रिपोर्ट से हुई, जिसमें बताया गया कि करण जौहर की अगली धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' जैसी फैमिली ड्रामा होगी, जिसमें कई लीड होंगे और इसे बड़े पैमाने पर थिएटर में रिलीज किया जाएगा. पिंकविला के सूत्रों के अनुसार, इसमें दो पुरुष और दो महिला लीड होंगे और कास्टिंग भी जल्द शुरू होगी. वर्कफ्रंट की बात करें, तो करण जौहर की पिछली फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने लीड रोल में थे. फिलहाल, जौहर ने अपनी अगली डायरेक्शन प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है, जिससे फैंस उनकी अगली फिल्म के लिए उत्सुक हैं.

और पढ़ें
Published at : 21 Mar 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Kabhi Khushi Kabhie Gham
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'खुद को खतरे में डालने जैसा है', करण जौहर ने 'कभी खुशी कभी गम' के सीक्वल पर तोड़ी चुप्पी
'खुद को खतरे में डालने जैसा है', करण जौहर ने 'कभी खुशी कभी गम' के सीक्वल पर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
'किंग' में जबरदस्त एक्शन करते दिखेंगे शाहरुख खान, 10 रूसी फाइटर्स संग करने वाले हैं सीन्स की शूटिंग
'किंग' में जबरदस्त एक्शन करते दिखेंगे शाहरुख खान, शूटिंग की हो गई है तैयारी
बॉलीवुड
डेनमार्क के क्लब से बॉलीवुड तक, बॉम्बे रॉकर्स के 'आरी आरी' के रीमेक के पीछे की कहानी
डेनमार्क के क्लब से बॉलीवुड तक, बॉम्बे रॉकर्स के 'आरी आरी' के रीमेक के पीछे की कहानी
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
Advertisement

वीडियोज

US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Iran Israel War:ईरान में तेल संकट! उत्पादन 70% गिरा, 'हमारे पास तेल नहीं!'-पेट्रोलियम मंत्रालय
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिका-ब्रिटेन के बेस पर दागीं मिसाइलें, हिंद महासागर तक पहुंची युद्ध की आग! दुबई में भी हुए धमाके
ईरान ने अमेरिका-ब्रिटेन के बेस पर दागीं मिसाइलें, हिंद महासागर तक पहुंची युद्ध की आग! दुबई में भी हुए धमाके
बिहार
Bihar News: 'नीतीश जी के जाने के बाद बिहार...', ईद पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे स्थानीय ने ये क्या कह दिया?
'नीतीश जी के जाने के बाद बिहार...', ईद पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे स्थानीय ने ये क्या कह दिया?
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
फूड
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
यूटिलिटी
ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget