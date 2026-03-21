कनाडा में दिखा 'धुरंधर 2' का क्रेज, पहली बार थिएटर में इंटरवल देख हैरान हुए दर्शक, देखें वीडियो

बॉलीवुड की लंबी फिल्मों में इंटरवल एक आम बात है, लेकिन ये हर देशों में नहीं होती है. हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर : द रिवेंज की कनाडा में हुई स्क्रीनिंग ने इसे पूरी तरह बदल दिया. करीब चार घंटे लंबी इस फिल्म को देखने आए दर्शकों ने पहली बार इंटरवल देखा और उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो में दर्शक अपने सीटों से उठकर बाहर निकले, बातचीत की और इस इंटरवल को एंजॉय किया.

इंटरवल के खुश दिखे दर्शक

इंस्टाग्राम यूजर जर्नी विथ शेफाली ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फिल्म के बीच 15 मिनट का ब्रेक मिला. दर्शक इस ब्रेक के समय बहुत खुश नजर आए और कुछ लोग वहीं बैठकर हंसी-मजाक में करते दिखे. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'धुरंधर 2 का असर. फिल्म चार घंटे लंबी है, इसलिए Cineplex ने पहली बार इंटरवल रखा. मैंने अपने 20+ सालों में ऐसा कभी नहीं देखा. हर कोई खुश था. आमतौर पर कनाडा के थिएटर में इंटरवल नहीं होता, लेकिन धुरंधर 2 की रनटाइम को ध्यान में रखते हुए इंटरवल दिया गया.

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वीडियो पर लोगों ने लुटाया प्यार

इंटरनेट पर भी लोगों ने इस वीडियो पर खूब प्यार लुटाया. एक यूजर ने लिखा, इंटरवल भारतीय फिल्मों की संस्कृति है और यही समय है जब निर्देशक अपनी कला दिखा सकते हैं. किसी ने याद दिलाया कि 90 और 2000 के दशक में कनाडा में हर बॉलीवुड फिल्म में इंटरवल होता था. बता दें, 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और यह 2025 में आई धुरंधर की सीक्वल है.

फिल्म में आर. माधवन, रणवीर सिंह, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे बड़े कलाकार लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी के साथ हर किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन चुकी है, जिसने पहले दिन में 102 करोड़ के करीब कमाई की है.