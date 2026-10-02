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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMithi River Scam Probe: कमिश्नर ऑफिस पहुंचे डिनो मोरिया, मीठी नदी घोटाला मामले में EOW ने की पूछताछ

Mithi River Scam Probe: कमिश्नर ऑफिस पहुंचे डिनो मोरिया, मीठी नदी घोटाला मामले में EOW ने की पूछताछ

मीठी नदी घोटाले मामले में बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया मुंबई कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं उनसे इस मामले में EOW पूछताछ कर रही है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 02 Oct 2026 02:11 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया कुछ दिनों पहले मीठी नदी घोटाले मामले को लेकर सुर्खियों में रहे थे और अब एक बार फिर से एक्टर इस मामले को लेकर चर्चा में है. इस केस में अभिनेता शुक्रवार को अपना बयान दर्ज कराने के  लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं. इस दौरान उनसे मीडियाकर्मियों ने बात करने की कोशिश की, हालांकि एक्टर बिना कुछ बोले सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में चले गए.

मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे डिनो मोरिया

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बता दें कि मीठी नदी घोटाले मामले में डिनो मोरिया से पूछताछ जारी है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) बॉलीवुड अभिनेता के बयान दर्ज करेगी. इस मामले में एक्टर से पहले भी EOW द्वारा पूछताछ की गई थी. समाचार एजेंसी ANI ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अभिनेता के आस-पास कई लोग मौजदू है और एक्टर कमिश्नर ऑफिस में पूछताछ के लिए दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं.

 

 

 

 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 02 Oct 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
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