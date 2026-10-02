बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया कुछ दिनों पहले मीठी नदी घोटाले मामले को लेकर सुर्खियों में रहे थे और अब एक बार फिर से एक्टर इस मामले को लेकर चर्चा में है. इस केस में अभिनेता शुक्रवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं. इस दौरान उनसे मीडियाकर्मियों ने बात करने की कोशिश की, हालांकि एक्टर बिना कुछ बोले सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में चले गए.

मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे डिनो मोरिया

बता दें कि मीठी नदी घोटाले मामले में डिनो मोरिया से पूछताछ जारी है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) बॉलीवुड अभिनेता के बयान दर्ज करेगी. इस मामले में एक्टर से पहले भी EOW द्वारा पूछताछ की गई थी. समाचार एजेंसी ANI ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अभिनेता के आस-पास कई लोग मौजदू है और एक्टर कमिश्नर ऑफिस में पूछताछ के लिए दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं.