ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'हनुमान अंश' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'हनुमान अंश' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

Drishyam 3 Box office Collection: अजय देवगन और तबू स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया ही नहीं बल्कि दुनियाभर में कमाल का प्रदर्शन किया है. इसने 'हनुमान अंश' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Oct 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

2026 की बेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्म बन चुकी 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. ये एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर रही है. 'दृश्यम 3' महज 9 दिनों में ही अजय देवगन के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. ऐसे में अब 9वें दिन के कलेक्शन के बाद इसने दुनियाभर में कमाल का प्रदर्शन किया है.

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' का वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद ये 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. चलिए बताते हैं फिल्म ने दुनियाभर में कितनी कमाई कर ली है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
लाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, 5 बजे तक 299 पार हुआ कलेक्शन
लाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, 5 बजे तक 299 पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
‘मॉन्स्टर’ के आखिरी शेड्यूल में पहुंचे सलमान खान, नवंबर में पूरी होगी शूटिंग
‘मॉन्स्टर’ के आखिरी शेड्यूल में पहुंचे सलमान खान, नवंबर में पूरी होगी शूटिंग
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की गैर मौजूदगी पर मराठी फिल्ममेकर ने उठाए सवाल
नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की गैर मौजूदगी पर मराठी फिल्ममेकर ने उठाए सवाल
बॉलीवुड
'क्या हर बेटी सच में सुरक्षित है?' नवरात्रि में महिलाओं की सुरक्षा पर राजपाल यादव ने उठाए सवाल
'क्या हर बेटी सच में सुरक्षित है?' नवरात्रि में महिलाओं की सुरक्षा पर राजपाल यादव ने उठाए सवाल

'दृश्यम 3' का 9 दिनों का कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर 9 दिनों का वक्त पूरा कर लिया है.
- फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ का कलेक्शन किया.
- दूसरे दिन 53.50 करोड़, तीसरे दिन 61 करोड़ और चौथे दिन 21 करोड़ का बिजनेस किया.
- फिल्म ने पांचवे दिन 19.50 करोड़, छठे दिन 15.50 करोड़ और सातवें दिन 13 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसके बाद फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन 245.50 करोड़ हो चुका है.
- वहीं, फिल्म ने 8वें दिन 14.50 करोड़ तो 9वें दिन 26.50 करोड़ का कलेक्शन किया.
- जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 286.50 करोड़ (नेट) रहा. 

'दृश्यम 3' इंडिया में 300 करोड़ के पार

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-10 14.55 करोड़ (शाम 6 बजे तक) 30.0%
टोटल कलेक्शन 301.05 करोड़  

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

'दृश्यम 3' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

वहीं, 'दृश्यम 3' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने करीब 450 करोड़ का कलेक्शन 9 दिनों में ही कर लिया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने ओवरसीज में 103 करोड़ का बिजनेस किया. इसके साथ ही इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 446.80 करोड़ रहा था.

'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'हनुमान अंश' का रिकॉर्ड, बनी तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर

'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड 9वें दिन के कलेक्शन के बाद 'हनुमान अंश' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोईमोई के अनुसार, इस फिल्म ने 431.72 करोड़ का वर्ल्डवाइड बिजनेस किया था. देखिए बॉलीवुड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट...
1. धुरंधर 2- 1850.85 करोड़
2. बॉर्डर 2- 485.3 करोड़
3. दृश्यम 3- 446.80 करोड़
4. हनुमान अंश- 431.72 करोड़
5. मिर्जापुर द मूवी- 336.51 करोड़
6. भूत बंगला- 292.64 करोड़
7. धमाल 4- 236.42 करोड़
8. आवारापन 2- 217.64 करोड़
9. वेलकम टू द जंगल- 196.1 करोड़
10. कॉकटेल 2- 166.29 करोड़

बहरहाल, अगर 'दृश्यम 3' के बारे में बात की जाए तो फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. इसमें अजय देवगन के साथ ही श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और प्रकाश राज जैसे कलाकार हैं. फिल्म के तीसरे सीक्वल में अक्षय खन्ना को जयदीप अहलावत ने रिप्लेस किया है. फिल्म में तबू भी हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
लाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, 5 बजे तक 299 पार हुआ कलेक्शन
लाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, 5 बजे तक 299 पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
‘मॉन्स्टर’ के आखिरी शेड्यूल में पहुंचे सलमान खान, नवंबर में पूरी होगी शूटिंग
‘मॉन्स्टर’ के आखिरी शेड्यूल में पहुंचे सलमान खान, नवंबर में पूरी होगी शूटिंग
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की गैर मौजूदगी पर मराठी फिल्ममेकर ने उठाए सवाल
नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की गैर मौजूदगी पर मराठी फिल्ममेकर ने उठाए सवाल
बॉलीवुड
'क्या हर बेटी सच में सुरक्षित है?' नवरात्रि में महिलाओं की सुरक्षा पर राजपाल यादव ने उठाए सवाल
'क्या हर बेटी सच में सुरक्षित है?' नवरात्रि में महिलाओं की सुरक्षा पर राजपाल यादव ने उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Mann Atisundar🥳 की जोड़ी संग SBS का 23वां बर्थडे, जमकर की मस्ती और खेले फन गेम्स! #sbs
Bollywood News: 'एंग्री यंग मैन' से 'सदी के महानायक' बने बिग बी का आज 84वां जन्मदिन! ( 11.10.26 )
2047 के लक्ष्य पर Kiren Rijiju का Exclusive Interview
CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तमिल संस्कृति के बारे में कुछ जानते भी हैं', राहुल के बयान पर BJP का पलटवार
'तमिल संस्कृति के बारे में कुछ जानते भी हैं', राहुल के बयान पर BJP का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से लड़े CM योगी और अखिलेश तो कौन मारेगा बाजी? क्या कहते हैं आंकड़े?
अयोध्या से लड़े CM योगी और अखिलेश तो कौन मारेगा बाजी? क्या कहते हैं आंकड़े?
क्रिकेट
स्टीव स्मिथ के नाम हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रुट को पछाड़ा
स्टीव स्मिथ के नाम हुआ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रुट को पछाड़ा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'दृश्यम 3' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, 'मिर्जापुर' को पछाड़ बनी 4th मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
इंडिया
PM मोदी ने तमिलनाडु CM विजय को दिया बड़ा ऑफर -'केंद्र से जो भी...'
PM मोदी ने तमिलनाडु CM विजय को दिया बड़ा ऑफर -'केंद्र से जो भी...'
टेक्नोलॉजी
Vivo Y600s Pro लॉन्च, 10,200mAh बैटरी से फोन की पावर गेम में बदलाव?
Vivo Y600s Pro लॉन्च, 10,200mAh बैटरी से फोन की पावर गेम में बदलाव?
ट्रेंडिंग
बच्चे ने कुत्तों के साथ खेला क्रिकेट..डॉगेश भाई ने की विकेट कीपिंग
बच्चे ने कुत्तों के साथ खेला क्रिकेट..डॉगेश भाई ने की विकेट कीपिंग
शिक्षा
CJP का नया चेहरा बने अंजिक्य शिंदे, वो कितने पढ़े-लिखे?
CJP का नया चेहरा बने अंजिक्य शिंदे, वो कितने पढ़े-लिखे?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget