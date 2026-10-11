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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के छठे दिन ग्रे में दिखें स्टाइलिश, साड़ी से लहंगे तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई

नवरात्रि के छठे दिन ग्रे में दिखें स्टाइलिश, साड़ी से लहंगे तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई

नवरात्रि के छठे दिन ग्रे कलर के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में ग्रे कलर के आऑटफिट को लेकर कन्फ्यूजन में हैं तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये हसीन लुक्स ट्राई कर सकते हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 11 Oct 2026 08:53 PM (IST)
नवरात्रि के छठे दिन ग्रे कलर के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में ग्रे कलर के आऑटफिट को लेकर कन्फ्यूजन में हैं तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये हसीन लुक्स ट्राई कर सकते हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस ग्रे एथनिक आउटफिट्स

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अगर आपको फ्रेंड्स के साथ किसी नवरात्रि फंक्शन में जाना है और कुछ मॉडर्न पहनना है तो आप राधिका मदान का ये लुक ट्राई कर सकती हैं. हैवी एम्बेलिश्ड क्रॉप टॉप में राधिका ग्लो कर रही हैं. हॉल्टर नेकलाइन वाले इस टॉप के साथ मैचिंग फ्लेयर्ड स्कर्ट काफी ट्रेंडी है. वहीं इसका दुपट्टाभी यूनीक है.
अगर आपको फ्रेंड्स के साथ किसी नवरात्रि फंक्शन में जाना है और कुछ मॉडर्न पहनना है तो आप राधिका मदान का ये लुक ट्राई कर सकती हैं. हैवी एम्बेलिश्ड क्रॉप टॉप में राधिका ग्लो कर रही हैं. हॉल्टर नेकलाइन वाले इस टॉप के साथ मैचिंग फ्लेयर्ड स्कर्ट काफी ट्रेंडी है. वहीं इसका दुपट्टाभी यूनीक है.
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शोभिता धुलिपाल का ये लुक भी नवरात्रि के छठे दिन के लिए परफेक्ट है. उन्होंने गले में व्हाइट चोकर पहना है, जिसे मैचिंग के स्टेटमेंट इयरिंग्स के साथ पेयर किया है. वहीं बालों का बन बनाया हुआ है. लिप और आई मेकअप उनके इस लुक को खास बना रहा है. अगर आप हेवी साड़ी पहनना चाहती हैं तो इस तरह की साड़ी भी पहन सकती हैं.
शोभिता धुलिपाल का ये लुक भी नवरात्रि के छठे दिन के लिए परफेक्ट है. उन्होंने गले में व्हाइट चोकर पहना है, जिसे मैचिंग के स्टेटमेंट इयरिंग्स के साथ पेयर किया है. वहीं बालों का बन बनाया हुआ है. लिप और आई मेकअप उनके इस लुक को खास बना रहा है. अगर आप हेवी साड़ी पहनना चाहती हैं तो इस तरह की साड़ी भी पहन सकती हैं.
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इस ग्रेइश व्हाइट शेड की साडी में रश्मिका मंदाना कहर ढ़ा रही हैं. उन्होंने इस लुक को बैलेंस करने के लिए मिनिमल एक्सेसरीज पहनी है. वहीं उन्होंने बालों का स्टाइलिश बन बनाया हुआ है और कुछ लटें आगे निकली हुईं हैं. उनका आई मेकअप भी काफी अट्रैक्टिव है. आप नवरात्रि में कुछ ऐसा भी पहन सकती हैं.
इस ग्रेइश व्हाइट शेड की साडी में रश्मिका मंदाना कहर ढ़ा रही हैं. उन्होंने इस लुक को बैलेंस करने के लिए मिनिमल एक्सेसरीज पहनी है. वहीं उन्होंने बालों का स्टाइलिश बन बनाया हुआ है और कुछ लटें आगे निकली हुईं हैं. उनका आई मेकअप भी काफी अट्रैक्टिव है. आप नवरात्रि में कुछ ऐसा भी पहन सकती हैं.
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अगर आप पूरी तरह ग्रे नहीं पहनना चाहती तो रकुल के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. क्रॉप-टॉप और शरारा के साथ उन्होंने लॉन्ग ग्रे जैकेट पहनी है. नेक खाली न लगे इसलिए उन्होंने इसके साथ एक चोकर और एक लंबा नेकलेस रपहना है. उनकी आंखो का स्मोकी मेकअप इस ड्रेस पर फब रहा है.
अगर आप पूरी तरह ग्रे नहीं पहनना चाहती तो रकुल के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. क्रॉप-टॉप और शरारा के साथ उन्होंने लॉन्ग ग्रे जैकेट पहनी है. नेक खाली न लगे इसलिए उन्होंने इसके साथ एक चोकर और एक लंबा नेकलेस रपहना है. उनकी आंखो का स्मोकी मेकअप इस ड्रेस पर फब रहा है.
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अगर आप शिमरी या लाइनिंग वाली कोई साड़ी पहनना चाहती हैं तो करीना कपूर के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने साड़ी को पल्ला फ्री छोड़ा है और साड़ी को मैचिंग इयरिंग्स के साथ पेयर किया है. उनका ये लुक काफी एलिगेंट है.
अगर आप शिमरी या लाइनिंग वाली कोई साड़ी पहनना चाहती हैं तो करीना कपूर के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने साड़ी को पल्ला फ्री छोड़ा है और साड़ी को मैचिंग इयरिंग्स के साथ पेयर किया है. उनका ये लुक काफी एलिगेंट है.
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ग्रे कलर की इस प्लेन सिल्क साड़ी में आलिया भट्ट का ये लुक बेहद स्टनिंग है. इसके साथ उन्होंने ऑक्सिडाइज्ड झुमके और रिंग इस साड़ी के साथ मैच कर रही है. लहराते हुए बाल और उनके ग्लॉसी लिफ्स उनकी ब्यूटी को निखार रहे हैं. इस पोज में उनकी कातिलाना अदाएं दिल चुरा रही हैं. अगर आपको प्लेन ग्रे साड़ी पहननी है, तो ये लुक रीक्रिएट करना काफी आसान रहेगा.
ग्रे कलर की इस प्लेन सिल्क साड़ी में आलिया भट्ट का ये लुक बेहद स्टनिंग है. इसके साथ उन्होंने ऑक्सिडाइज्ड झुमके और रिंग इस साड़ी के साथ मैच कर रही है. लहराते हुए बाल और उनके ग्लॉसी लिफ्स उनकी ब्यूटी को निखार रहे हैं. इस पोज में उनकी कातिलाना अदाएं दिल चुरा रही हैं. अगर आपको प्लेन ग्रे साड़ी पहननी है, तो ये लुक रीक्रिएट करना काफी आसान रहेगा.
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अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं और नवरात्रि की पारिवारिक पूजा में शामिल होने के लिए कुछ एथनिक पहनना चाहती हैं तो आलिया का ये अट्रैक्टिव लुक आपके लिए परफेक्ट है. उनका ये लुक काफी स्टाइलिश है. अगर आप डीपनेक नहीं रखना चाहती तो नॉर्मल ब्लाउज भी इस ग्रे लहंगे के साथ बहुत अच्छा लगेगा. उनके सिर का दुपट्टा और खुले वेवी बाल इस लुक की जान है, अगर आप ये लुक रीक्रिएट करने का प्लान करें तो दुपट्टे को ऐसे ही कैरी करें.
अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं और नवरात्रि की पारिवारिक पूजा में शामिल होने के लिए कुछ एथनिक पहनना चाहती हैं तो आलिया का ये अट्रैक्टिव लुक आपके लिए परफेक्ट है. उनका ये लुक काफी स्टाइलिश है. अगर आप डीपनेक नहीं रखना चाहती तो नॉर्मल ब्लाउज भी इस ग्रे लहंगे के साथ बहुत अच्छा लगेगा. उनके सिर का दुपट्टा और खुले वेवी बाल इस लुक की जान है, अगर आप ये लुक रीक्रिएट करने का प्लान करें तो दुपट्टे को ऐसे ही कैरी करें.
Published at : 11 Oct 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Navaratri

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