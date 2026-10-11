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नवरात्रि के छठे दिन ग्रे में दिखें स्टाइलिश, साड़ी से लहंगे तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई
नवरात्रि के छठे दिन ग्रे कलर के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में ग्रे कलर के आऑटफिट को लेकर कन्फ्यूजन में हैं तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये हसीन लुक्स ट्राई कर सकते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस ग्रे एथनिक आउटफिट्स
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Published at : 11 Oct 2026 08:53 PM (IST)
Tags :Navaratri
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