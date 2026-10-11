नवरात्रि के छठे दिन ग्रे में दिखें स्टाइलिश, साड़ी से लहंगे तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई

अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं और नवरात्रि की पारिवारिक पूजा में शामिल होने के लिए कुछ एथनिक पहनना चाहती हैं तो आलिया का ये अट्रैक्टिव लुक आपके लिए परफेक्ट है. उनका ये लुक काफी स्टाइलिश है. अगर आप डीपनेक नहीं रखना चाहती तो नॉर्मल ब्लाउज भी इस ग्रे लहंगे के साथ बहुत अच्छा लगेगा. उनके सिर का दुपट्टा और खुले वेवी बाल इस लुक की जान है, अगर आप ये लुक रीक्रिएट करने का प्लान करें तो दुपट्टे को ऐसे ही कैरी करें.