ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' ओवरसीज में 100 करोड़ के पार, 9 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर

'दृश्यम 3' ओवरसीज में 100 करोड़ के पार, 9 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर

Drishyam 3 Box office Collection: बॉलीवुड फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है. इसकी रिलीज को 10 दिनों का वक्त हो गया है और इसने ओवरसीज में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Oct 2026 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा जगत में अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही ही मचा दिया है. फिल्म रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है. इसने इंडिया से लेकर दुनियाभर में बंपर कमाई की है. इसी के साथ ही अब इसके ओवरसीज के आंकड़े भी सामने आ गए हैं.

हिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा सीक्वल दुनियाभर में रिकॉर्ड बना रहा है. एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स भी बनाए. वहीं, अब ओवरसीज में भी फिल्म ने बंपर कमाई की, जिसके बाद इसने 100 करोड़ के क्लब में भी एंट्री मार ली है. चलिए बताते हैं फिल्म का 10 दिनों के ओवरसीज कलेक्शन और रिकॉर्ड के बारे में...

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
लाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, 8.30 बजे तक 306 पार हुआ कलेक्शन
लाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, 8.30 बजे तक 306 पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
'मैं काम छोड़ने के बारे में क्यों सोचूं?' बर्थडे पर अमिताभ बच्चन ने रिटायरमेंट पर दिया रिएक्शन
'मैं काम छोड़ने के बारे में क्यों सोचूं?' बर्थडे पर अमिताभ बच्चन ने रिटायरमेंट पर दिया रिएक्शन
बॉलीवुड
'अंधी नफरत देखकर हैरान हूं', तनीषा मुखर्जी ने सरकार के आलोचकों पर साधा निशाना
'अंधी नफरत देखकर हैरान हूं', तनीषा मुखर्जी ने सरकार के आलोचकों पर साधा निशाना
बॉलीवुड
राम का वनवास-रावण का नाश...4000 करोड़ी 'रामायणम' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान
राम का वनवास-रावण का नाश...4000 करोड़ी 'रामायणम' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान

'दृश्यम 3' का डे-10 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

 - सैकनिल्क के अनुसार, 'दृश्यम 3' ने पहले दिन 62 करोड़ का कलेक्शन किया.
- दूसरे दिन 53.50 करोड़, तीसरे दिन 61 करोड़ और चौथे दिन 21 करोड़ का बिजनेस किया.
- फिल्म ने पांचवे दिन 19.50 करोड़, छठे दिन 15.50 करोड़ और सातवें दिन 13 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसके बाद फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन 245.50 करोड़ हो चुका है.
- वहीं, फिल्म ने 8वें दिन 14.50 करोड़ तो 9वें दिन 26.50 करोड़ का कलेक्शन किया.
- जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 286.50 करोड़ (नेट) रहा.

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
डे-10 19.60 करोड़ (8.30 बजे तक) 33 परसेंट
टोटल 306.10 करोड़  

'दृश्यम 3' ने ओवरसीज में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने ओवरसीज में भी शानदार बिजनेस किया है और 9 दिनों में ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 103 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 446.80 करोड़ कलेक्शन रहा. हालांकि, अभी 10वें दिन का ओवरसीज कलेक्शन रात 10.30 बजे तक आएगा.

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'हनुमान अंश' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

'दृश्यम 3' बनी दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर (ओवरसीज)

इसी के साथ ही 'दृश्यम 3' ने ओवरसीज में भी बॉक्स ऑफिस पर 9 फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिया है. इसने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री तो मारी साथ ही ये ओवरसीज की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर भी बन चुकी है. इसने 'भूत बंगला', 'मिर्जापुर द मूवी' और 'बॉर्डर 2' समेत 9 फिल्मों के ओवरसीज रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. देखिए ओवरसीज की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 451 करोड़
2. दृश्यम 3- 103 करोड़
3. भूत बंगला- 57.55 करोड़
4. मिर्जापुर द मूवी- 61 करोड़
5. बॉर्डर 2- 57.25 करोड़
6. कॉकटेल 2- 42.96 करोड़
7. हनुमान अंश- 39.8 करोड़
8. वेलकम टू द जंगल- 33.36 करोड़
9. अल्फा- 28.15 करोड़
10. ओ रोमियो- 24.75 करोड़

आपको बता दें कि इस लिस्ट 'धमाल 4' बाहर हो गई है, जिसने 26.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब ये टॉप 10 ओवरसीज ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट से बाहर हो गई है, जो कि दसवें नंबर पर थी.

'दृश्यम 3' बनी चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

इसके साथ ही 'दृश्यम 3' ने प्रॉफिट कमाने के मामले में भी 'मिर्जापुर द मूवी' को पछाड़ दिया है, जिसके बाद ये 2026 की चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है. कोईमोई के अनुसार, 9 दिनों में 'दृश्यम 3' ने 285.5 करोड़ (नेट) कलेक्शन किया. इसका बजट 110 करोड़ था और इस लिहाज से फिल्म का प्रॉफिट 159.55% रहा, जो कि 'मिर्जापुर द मूवी' से ज्यादा रहा था.  

आपको बता दें कि 'मिर्जापुर द मूवी' का बजट 90 करोड़ था और इसका इंडिया नेट कलेक्शन 233.45 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म का टोटल प्रॉफिट 159.39% रहा था, जिसे 'दृश्यम 3' ने पीछे छोड़ दिया है. अब ये इस साल की पांचवी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Drishyam 3 BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
लाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, 8.30 बजे तक 306 पार हुआ कलेक्शन
लाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, 8.30 बजे तक 306 पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
'मैं काम छोड़ने के बारे में क्यों सोचूं?' बर्थडे पर अमिताभ बच्चन ने रिटायरमेंट पर दिया रिएक्शन
'मैं काम छोड़ने के बारे में क्यों सोचूं?' बर्थडे पर अमिताभ बच्चन ने रिटायरमेंट पर दिया रिएक्शन
बॉलीवुड
'अंधी नफरत देखकर हैरान हूं', तनीषा मुखर्जी ने सरकार के आलोचकों पर साधा निशाना
'अंधी नफरत देखकर हैरान हूं', तनीषा मुखर्जी ने सरकार के आलोचकों पर साधा निशाना
बॉलीवुड
राम का वनवास-रावण का नाश...4000 करोड़ी 'रामायणम' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान
राम का वनवास-रावण का नाश...4000 करोड़ी 'रामायणम' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Mann Atisundar🥳 की जोड़ी संग SBS का 23वां बर्थडे, जमकर की मस्ती और खेले फन गेम्स! #sbs
Bollywood News: 'एंग्री यंग मैन' से 'सदी के महानायक' बने बिग बी का आज 84वां जन्मदिन! ( 11.10.26 )
2047 के लक्ष्य पर Kiren Rijiju का Exclusive Interview
CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...'
दिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...'
महाराष्ट्र
कोल्हापुर: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सगाई करने पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को खाई में धकेला
कोल्हापुर: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सगाई करने पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को खाई में धकेला
क्रिकेट
क्या इंदौर में भी 250 बनाकर हार जाएगी टीम इंडिया? कितना है सबसे बड़ा रन चेज
क्या इंदौर में भी 250 बनाकर हार जाएगी टीम इंडिया? कितना है सबसे बड़ा रन चेज
बॉलीवुड
राम का वनवास-रावण का नाश...4000 करोड़ी 'रामायणम' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान
राम का वनवास-रावण का नाश...4000 करोड़ी 'रामायणम' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का ऐलान
मध्य प्रदेश
राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी
राजगढ़: बीजेपी MLA की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा जख्मी
इंडिया
PM मोदी ने दिया बड़ा तोहफा तो CM विजय ने कहा थैंक्यू - 'मैं आपका...'
PM मोदी ने दिया बड़ा तोहफा तो CM विजय ने कहा थैंक्यू - 'मैं आपका...'
ट्रेंडिंग
भारत को नीचा दिखाने वालों को जापानी महिला का करारा जवाब, वीडियो वायरल
भारत को नीचा दिखाने वालों को जापानी महिला का करारा जवाब, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
प्याज के बढ़ते दाम से हैं परेशान? घर के गमले में ऐसे उगाएं प्याज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget