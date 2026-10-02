छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा हिना खान आज 39 साल की हो चुकी हैं. टीवी में अपनी दमदार एक्टिंग से गहरी छाप छोड़ने वाली हिना खान घर-घर में पॉपुलर हुई हैं. अपनी एक्टिंग के अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ से भी काफी सुर्खियों में रहीं. मुस्लिम होते हुए उन्होंने हिंदू धर्म में शादी की थी. एक्ट्रेस ने शादी से पहले अपने पति रॉकी जायसवाल को करीब 13 साल तक डेट किया था.

मुस्लिम परिवार में हुआ जन्म

हिना खान का जन्म श्रीनगर में 2 अक्टूबर 1987 को हुआ था. एक्ट्रेस आज अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. उनकी मां का नाम रुकसाना खान और पिता का नाम असलम खान है. हिना ने गुरुग्राम से एमबीए की पढ़ाई की थी और फिर कॉल सेंटर जॉब भी की.

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2009 में डेब्यू, फिर किया टीवी पर राज

बता दें कि हिना एक शानदार सिंगर भी हैं. वो साल 2008 में चर्चित रियलिटी शो इंडिय आइडल में नजर आई थीं और टॉप-30 तक का सफर तय किया था. साल 2008 में ही उन्होंने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो का ऑडिशन दिया था और उनका सेलेक्शन हो गया था.

साल 2009 में शुरू हुए इस शो के साथ हिना खान साल 2017 तक बनी रहीं. अक्षरा के किरदार से उन्हें घर-घर में लोकप्रियता मिली. इसके बाद उन्होंने 'कसौटी जिंदगी की 2' में कोमोलिका का किरदार निभाया था.

रॉकी जायसवाल को 13 सालों तक किया डेट

जहां 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में हिना ने लीड रोल निभाया तो वहीं रॉकी जायसवाल इसके सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे. एक ही शो के लिए काम करते वक्त दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई. साल 2012 के दौरान दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया.

हिना 'बिग बॉस 11' (2017-2018) का भी हिस्सा रहीं. शो में रॉकी उनसे मिलने आए थे और उन्होंने नेशनल टीवी पर उन्हें प्रपोज किया था. तभी दोनों के रिश्ते पर मुहर लग गई थी. 2012 से शुरू हुआ रिश्ता 13 साल बाद साल 2025 में शादी में तब्दील हो गया. हिना और रॉकी ने 4 जून 2025 को कोर्ट मैरिज की थी.

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कैंसर से उबर रही हैं हिना

बता दें कि हिना खान को जून 2024 में स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला था. एक्ट्रेस कीमोथेरेपी और सर्जरी से गुजर चुकी हैं और अब वो बिल्कुल ठीक हैं. हालांकि एक्ट्रेस अभी कैंसर फ्री नहीं हुई हैं. उनका इलाज जारी है.