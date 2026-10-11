कृति खरबंदा के नारंगी लुक ने खींचा ध्यान, नवरात्रि पर शेयर कीं खूबसूरत फोटोज

साइड पोज में कृति बहुत ही स्लिम लग रही हैं. ओरेंज कलर की इस ड्रेस में उनका ग्लो, अलग ही दिख रहा है. उन्होंने इस लुक के साथ बालों की ब्रेड बनाई हुई है और आगे फ्लिक्स निकली हुई है. उनका मांग टीका और आंखों का काजल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.