एक्सप्लोरर
कृति खरबंदा के नारंगी लुक ने खींचा ध्यान, नवरात्रि पर शेयर कीं खूबसूरत फोटोज
एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने नवरात्रि के पहले दिन की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. उन्होंने इस दिन अपने हल्दी फंक्शन वाला बेहद खूबसूरत क्रॉप टॉप शरारा पहना है. ओरेंज कलर उन पर खिल रहा है.
उनका ये फेस्टिव लुक इतना हसीन है कि उनकी फोटोज से नजरे नहीं हट रही हैं. हाथों में मेहंदी लगाए वो किसी नई नवेली दुलहन जैसी लग रही हैं. बता दें उनकी शादी को मार्च 2026 में दे साल हो चुके हैं. लेकिन आज भी वो अपनी हल्दी की रस्म पर पहनी इस ड्रेस में उन्हीं अदाओं में दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों के साथ कृति ने कैप्शन में लिखा है, 'नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की कृपा के साथ नई शुरुआत, आंतरिक शक्ति और ऊर्जा की पवित्र अनुभूति को अपने भीतर समेट रही हूं.'
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 11 Oct 2026 08:54 PM (IST)
Tags :Kriti Kharbanda
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के छठे दिन ग्रे में दिखें स्टाइलिश, साड़ी से लहंगे तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई
बॉलीवुड
7 Photos
दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के पांचवें दिन पहनें हरा, आलिया भट्ट से जान्हवी कपूर तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई
बॉलीवुड
10 Photos
गौरी खान से आमिर-गौरी तक, अंबानी फैमिली के इवेंट में बॉलीवुड सेलेब्स ने बढ़ाई रौनक
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के चौथे दिन येलो कलर में करें ग्लो, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें टिप्स
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'दृश्यम 3' ओवरसीज में 100 करोड़ के पार, 9 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर
मनोरंजन
लाइव: 'दृश्यम 3' का रविवार को बॉक्स ऑफिस धमाका, 8.30 बजे तक 306 पार हुआ कलेक्शन
मनोरंजन
करोड़ों में बिके 'रणबाली' के ओवरसीज राइट्स? विजय देवरकोंडा की फिल्म को लेकर आया अपडेट
मनोरंजन
'मैं काम छोड़ने के बारे में क्यों सोचूं?' बर्थडे पर अमिताभ बच्चन ने रिटायरमेंट पर दिया रिएक्शन
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के छठे दिन ग्रे में दिखें स्टाइलिश, साड़ी से लहंगे तक एक्ट्रेसेस के लुक्स करें ट्राई
बॉलीवुड
7 Photos
दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा, तस्वीरें वायरल
एबीपी लाइव
Opinion