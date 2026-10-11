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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकृति खरबंदा के नारंगी लुक ने खींचा ध्यान, नवरात्रि पर शेयर कीं खूबसूरत फोटोज

कृति खरबंदा के नारंगी लुक ने खींचा ध्यान, नवरात्रि पर शेयर कीं खूबसूरत फोटोज

एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने नवरात्रि के पहले दिन की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. उन्होंने इस दिन अपने हल्दी फंक्शन वाला बेहद खूबसूरत क्रॉप टॉप शरारा पहना है. ओरेंज कलर उन पर खिल रहा है.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 11 Oct 2026 08:54 PM (IST)
एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने नवरात्रि के पहले दिन की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. उन्होंने इस दिन अपने हल्दी फंक्शन वाला बेहद खूबसूरत क्रॉप टॉप शरारा पहना है. ओरेंज कलर उन पर खिल रहा है.

उनका ये फेस्टिव लुक इतना हसीन है कि उनकी फोटोज से नजरे नहीं हट रही हैं. हाथों में मेहंदी लगाए वो किसी नई नवेली दुलहन जैसी लग रही हैं. बता दें उनकी शादी को मार्च 2026 में दे साल हो चुके हैं. लेकिन आज भी वो अपनी हल्दी की रस्म पर पहनी इस ड्रेस में उन्हीं अदाओं में दिखाई दे रही हैं. इन तस्वीरों के साथ कृति ने कैप्शन में लिखा है, 'नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की कृपा के साथ नई शुरुआत, आंतरिक शक्ति और ऊर्जा की पवित्र अनुभूति को अपने भीतर समेट रही हूं.'

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साइड पोज में कृति बहुत ही स्लिम लग रही हैं. ओरेंज कलर की इस ड्रेस में उनका ग्लो, अलग ही दिख रहा है. उन्होंने इस लुक के साथ बालों की ब्रेड बनाई हुई है और आगे फ्लिक्स निकली हुई है. उनका मांग टीका और आंखों का काजल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
साइड पोज में कृति बहुत ही स्लिम लग रही हैं. ओरेंज कलर की इस ड्रेस में उनका ग्लो, अलग ही दिख रहा है. उन्होंने इस लुक के साथ बालों की ब्रेड बनाई हुई है और आगे फ्लिक्स निकली हुई है. उनका मांग टीका और आंखों का काजल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
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इस फोटो में कृति का हाथ उनके पति के हाथों में है, हालांकि उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है. इस फोटो में कृति ब्लश करती दिखाई दे रहीं हैं. नारंगी रंग के क्रॉप-टॉप और शरारा के साथ उनका दुपट्टा हरियाली के बीच फैला हुआ दिख रहा है.
इस फोटो में कृति का हाथ उनके पति के हाथों में है, हालांकि उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है. इस फोटो में कृति ब्लश करती दिखाई दे रहीं हैं. नारंगी रंग के क्रॉप-टॉप और शरारा के साथ उनका दुपट्टा हरियाली के बीच फैला हुआ दिख रहा है.
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इस तस्वीर का फोकस उनके मांगटीके और कातिलाना निगाहों पर है. गोल्डन मांगटीके में लाल और व्हाइट कलर के बीड्स हैं. वहीं उन्होंने सटल और सिंपल मेकअप किया है, जो उन्हें काफी एलिगेंट लुक दे रहा है.
इस तस्वीर का फोकस उनके मांगटीके और कातिलाना निगाहों पर है. गोल्डन मांगटीके में लाल और व्हाइट कलर के बीड्स हैं. वहीं उन्होंने सटल और सिंपल मेकअप किया है, जो उन्हें काफी एलिगेंट लुक दे रहा है.
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इस तस्वीर में कृति इयरिंग पहनते हुए दिख रही हैं. लेकिन उनके इयरिंग से ज्यादा ध्यान उनके हाथों पर लगी मेहंदी खींच रही है. उन्होंने हाथों में हथफुल भी पहना है, जो दूर से ही चमक रहा है. फोटो में साफ दिख रहा है कि हथफुल को इयरिंग के साथ मैच करके चूना गया है.
इस तस्वीर में कृति इयरिंग पहनते हुए दिख रही हैं. लेकिन उनके इयरिंग से ज्यादा ध्यान उनके हाथों पर लगी मेहंदी खींच रही है. उन्होंने हाथों में हथफुल भी पहना है, जो दूर से ही चमक रहा है. फोटो में साफ दिख रहा है कि हथफुल को इयरिंग के साथ मैच करके चूना गया है.
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इस फोटो में कृति का बैकलुक दिख रहा है. उनका दुपट्टा पीछे की तरफ उनके क्रॉप-टॉप से ही जुड़ा हुआ है. उनका क्रॉप टॉप का बैक काफी डीप है. बैकग्राउंड में हरियाली की वजह से ओरेंज आउटफिट में कृति छा रही हैं.
इस फोटो में कृति का बैकलुक दिख रहा है. उनका दुपट्टा पीछे की तरफ उनके क्रॉप-टॉप से ही जुड़ा हुआ है. उनका क्रॉप टॉप का बैक काफी डीप है. बैकग्राउंड में हरियाली की वजह से ओरेंज आउटफिट में कृति छा रही हैं.
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इस फोटो में कृति का दुपट्टा हवा में लहराता दिखाई दे रहा है. इस फोटो में कृति का चेहरा भले ही पूरी तरह दिख नहीं रहा है, लेकिन उनके गालों से उनकी स्माइल का पता लग रहा है. इस फोटो में कृति बेहद खुश हैं.
इस फोटो में कृति का दुपट्टा हवा में लहराता दिखाई दे रहा है. इस फोटो में कृति का चेहरा भले ही पूरी तरह दिख नहीं रहा है, लेकिन उनके गालों से उनकी स्माइल का पता लग रहा है. इस फोटो में कृति बेहद खुश हैं.
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इस क्लोज-अप बैक-शॉट फोटो में कृति का हाथ उनकी ब्रेड पर है. उन्होंने फ्रेंच स्टाइल की ब्रेड बनाई हुई है, जिसे हेयर एक्सेसरीज से सजाया हुआ है. इससे उनकी चोटी बहुत ही शानदार लग रही है.
इस क्लोज-अप बैक-शॉट फोटो में कृति का हाथ उनकी ब्रेड पर है. उन्होंने फ्रेंच स्टाइल की ब्रेड बनाई हुई है, जिसे हेयर एक्सेसरीज से सजाया हुआ है. इससे उनकी चोटी बहुत ही शानदार लग रही है.
Published at : 11 Oct 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Kriti Kharbanda

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