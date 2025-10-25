अमिताभ बच्चन का शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ टीवी का पॉपुलर शो है. जिसमें आम कंटेस्टेंट के साथ कई सेलेब्स भी नजर आते हैं. हाल ही में पंजाबी सिनेमा के रॉकस्टार दिलजीत दोसांझ बतौर गेस्ट बिग बी के शो में पहुंचे. मेकर्स ने उनका एक वीडियो भी जारी किया है. जिसमें दिलजीत का अंदाज अब फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वो एक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

दिलजीत दोसांझ ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर

दिलजीत दोसांझ के इस वीडियो को उनके एक इंस्टा फैन पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो में दिलजीत केबीसी 17 में गाना गाते हुए शानदार एंट्री लेते हैं और फिर अमिताभ बच्चन के पास जाकर उनके पैर छुते हैं. इसके बाद बिग बी ने भी दिलजीत को खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें गले लगा लिया. दोनों की ऐसी बॉन्डिंग देख फैंस खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में फैंस एक्टर की खूब तारीफ भी कर रहे हैं.

फैंस ने की दिलजीत की जमकर तारीफ

दिलजीत के इस वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'ये वो क्रॉसओवर एपिसोड है जिसकी हमें जरूरत थी.' दूसरे ने कहा, ‘पंजाबी आ गए ओए..’ एक यूजर ने लिखा,'दिलजीत ने पंजाबी पहचान को ग्लोबल स्तर पर गर्व से प्रस्तुत किया.' एक ने कहा, ‘पाजी आप पर गर्व है..’

सनी देओल संग इस फिल्म में दिखेंगे दिलजीत

वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर इन दिनों सनी देओल स्टारर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसकी शूटिंग उन्होंने पूरी कर ली है. फिल्म में इनके अलावा वरुण धवन और अहान शेट्टी भी अहम रोल में हैं. ये फिल्म जनवरी साल 2026 में रिलीज होगी. इसके अलावा एक्टर ने हाल ही में अपना नई एल्बम का 'कुफर' रिलीज की है. जो फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

