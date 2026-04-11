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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिलजीत दोसांझ से नसीरूद्दीन शाह तक, 'मैं वापस आऊंगा' में ये स्टार्स क्यों बने इम्तियाज अली की पहली पसंद?

दिलजीत दोसांझ से नसीरूद्दीन शाह तक, 'मैं वापस आऊंगा' में ये स्टार्स क्यों बने इम्तियाज अली की पहली पसंद?

Imtiaz Ali Interview: इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में है. इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्हें क्यों चुना गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 04:33 PM (IST)
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फिल्ममेकर इम्तियाज अली एक बार फिर अपनी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर सुर्खियों में हैं. इम्तियाज हमेशा से ऐसी कहानियां बनाने के लिए जाने जाते हैं, जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है. इस बार भी उनकी नई फिल्म को लेकर दर्शकों में बहुत उत्साह है. इसी बीच हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में खुलकर बात की है.

नसीरुद्दीन शाह को क्यों चुना गया? 

सोनल कालरा के 'द राइट एंजल' के एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने बताया कि उन्होंने नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी वाघ को इस फिल्म में बहुत सोच-समझकर कास्ट किया है. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह का किरदार बहुत बारीक और इमोशनल है. वो एक 95 साल के सिख व्यक्ति के रूप में है, जो अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है. इस किरदार में सादगी के साथ गहराई भी चाहिए थी और नसीरुद्दीन शाह उसे पूरी तरह निभा सकते हैं. 

 
 
 
 
 
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वहीं, उन्होंने वेदांग रैना को इसलिए चुना क्योंकि उनका लुक और मासूमियत उस किरदार के शुरुआती जीवन से मेल खाती है. शरवरी वाघ के लिए उन्होंने 1940 के दशक की फिल्मों जैसी एक क्लासिक और थोड़ा विदेशी अंदाज वाली छवि की इमेजिनेशन की थी, जो उनके ऊपर फिट बैठी. दिलजीत दोसांझ को लेकर इम्तियाज ने बताया कि ये कहानी किसी न किसी तरह दिलजीत से जुड़ती है, इसलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया.

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि 'मैं वापस आऊंगा' एक रोमांटिक और इमोशनल फिल्म बताई जा रही है, जो एक दिलचस्प कहानी पेश करेगी. ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' से होगा. इम्तियाज अली अपने फिल्मों में साधारण कहानियों को भी खास तरीके से पेश करते हैं और इसी वजह से दर्शक उनकी हर फिल्म का इंतजार करते हैं. 

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Published at : 11 Apr 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Imtiaz Ali Naseeruddin Shah DILJIT DOSANJH Main Vaapas Aaunga
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