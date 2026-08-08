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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGen Z को 'गटर जेनरेशन' कह चुकीं कंगना रनौत के बदले सुर, अब जेन जी को बता रहीं 'देश की बड़ी ताकत'

Gen Z को 'गटर जेनरेशन' कह चुकीं कंगना रनौत के बदले सुर, अब जेन जी को बता रहीं 'देश की बड़ी ताकत'

कुछ समय पहले जेन जी की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाने वाली कंगना रनौत अब युवाओं की तारीफ करती नजर आईं. उन्होंने जेन जीको देश की ताकत बताते हुए कहा कि युवा हमारी संस्कृति और पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Aug 2026 11:35 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बेबाक बयान से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं.  कुछ हफ्ते पहले उन्होंने जेन जी को गटर जेनेरेशन बताया था. वहीं अब कंगना रनौत ने जेन जी देश की सबसे बड़ी ताकत बताया.

जेन जी पर क्या बोलीं कंगना रनौत
संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने जेन जी को 'देश की बड़ी ताकत' और 'बड़ी संपत्ति' बताया. कंगना रनौत ने कहा, 'जेन जी हमारे देश की ताकत है और एक तरह से हमारे देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है. हमें खुशी है कि हमारे युवा तेजी से हमारी संस्कृति और पहचान के एंबेसडर बनकर सामने आ रहे हैं.'

कंगना रनौत ने आगे कहा, 'हमें मोहन भागवत जी को सुनने का भी मौका मिला, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं. उनके अनुभव और ज्ञान से हमें काफी कुछ सीखने को मिला. ये बहुत खुशी की बात है कि देश के युवा हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान को अपना रहे हैं.' कंगना ने कहा, 'जेन जी सरकार का हिस्सा है. ये उनका ही जनादेश है, जिसे हमारी सरकार कई सालों से पूरा कर रही है. जेन जी बहुत अच्छे हैं. ऐसा नहीं है कि जो 10-15 लोग गाली दे रहे हैं, वही जेन जी हैं.'

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Gen Z को 'गटर जेनरेशन' कह चुकीं कंगना रनौत के बदले सुर, अब जेन जी को बता रहीं 'देश की बड़ी ताकत

जेन जी को कहा था गटर जेनेरेशन
बता दें, कंगना रनौत ने हाल ही में CJP के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान कुछ युवा प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार की आलोचना की थी. एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए 'गटर जेनरेशन' शब्द का इस्तेमाल किया था.

कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा था, 'मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह पर इतनी गंदगी नहीं देखी. जेन जी के इन प्रदर्शनों की रील्स देखकर घिन आती है. जिस तरह से वे बात कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि हर फ्रेम इतना खराब और भद्दा हो.' उनके इस बयान, खासकर प्रदर्शन में शामिल युवा महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी, की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई. कई यूजर्स ने कंगना के बयान पर सवाल उठाए थे. 

कंगना का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत को आखिरी बार फिल्म भारत भाग्य विधाता में देखा गया था, जो 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. कंगना रनौत ने इस फिल्म में एक नर्स का किरदार निभाया था.

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Published at : 08 Aug 2026 11:35 AM (IST)
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