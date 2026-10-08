ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिलीप कुमार ने कहा था, नाना पाटेकर के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा ‘क्रांतिवीर’ का नाम

दिलीप कुमार ने कहा था, नाना पाटेकर के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा ‘क्रांतिवीर’ का नाम

दिलीप कुमार ने सालों पहले कहा था कि ‘क्रांतिवीर’ का नाम हमेशा नाना पाटेकर से जुड़ा रहेगा, जो बाद में सच साबित हुआ और फिल्म ने उनके करियर को नई पहचान दी.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 08 Oct 2026 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

नाना पाटेकर के निधन के बाद देशभर में मातम छाया हुआ है. उनके चाहने वाले सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं. 75 साल की उम्र में अभिनेता ने अंतिम सांस ली. इसी मौके पर दिलीप कुमार और नाना पाटेकर से जुड़ा एक किस्सा वायरल हो रहा है, जिसमें दिलीप कुमार ने नाना को कहा था कि क्रांतिवीर का नाम हमेशा नाना के साथ जुड़ा रहेगा.

दिलीप कुमार ने देखा था क्रांतिवीर का ट्रायल

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो? कैसे जिएंगे आपके बगैर?', नाना पाटेकर के निधन पर रो पड़ीं राखी सावंत
'कैसे जिएंगे आपके बगैर?', नाना पाटेकर के निधन पर रो पड़ीं राखी सावंत
बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 7 Live: 'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 7वें दिन 8.30 बजे तक 242 करोड़ के हुई पार
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 7वें दिन 8.30 बजे तक 242 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
Nana Patekar Death News Live: राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन करने उमड़ी भीड़
Live: राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार

सलाम बॉम्बे, खामोशी और वेलकम जैसी फिल्मों में अपने बहुमुखी अभिनय के लिए मशहूर नाना पाटेकर का बृहस्पतिवार तड़के गोवा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वह 76 साल के थे.

दिलीप कुमार की इस टिप्पणी का किस्सा क्रांतिवीर के निर्देशक मेहुल कुमार ने दो साल पहले फिल्म के 30 साल पूरे होने के मौके पर सुनाया था. कुमार ने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना को बताया था कि दिलीप कुमार ने सुनील दत्त के अजंता आर्ट्स में क्रांतिवीर की फिल्म का ट्रायल देखा था. इस दौरान दिलीप कुमार, सायरा बानो और उनके परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे.

मेहुल कुमार के अनुसार, फिल्म खत्म होने के बाद दिलीप कुमार बाहर आए और एक संगमरमर की कुर्सी पर बैठे, जिसके पीछे नरगिस की तस्वीर थी. उन्होंने बताया, दिलीप साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि आपने ऐसी फिल्म बनाई है कि इसका खुमार लोगों पर बना रहेगा.

उनके अनुसार, नरगिस की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप कुमार ने बताया कि मदर इंडिया का ट्रायल देखने के बाद इसी जगह उन्होंने नरगिस से कहा था कि इसके बाद वह चाहे जो भी करें, मदर इंडिया का नाम हमेशा उनके साथ जुड़ा रहेगा

मेहुल कुमार ने कहा, दिलीप साहब ने मुझसे कहा कि आप नाना को बता देना कि वह इसके बाद चाहे जो भी करें, क्रांतिवीर का नाम हमेशा उनके साथ जुड़ा रहेगा. उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार ने फिल्म की काफी सराहना की थी. उन्होंने कहा, मैं घर गया और नाना को फोन करके बताया कि दिलीप साहब ने फिल्म देखी है और कहा है कि नाना इसके बाद चाहे जो भी करें, क्रांतिवीर का नाम जिंदगी भर उनके साथ रहेगा. और आज देखिए, क्रांतिवीर और नाना आज भी एक-दूसरे से अलग नहीं हैं.

Drishyam 3 Box Office Day 7 Live: 'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 7वें दिन 6 बजे तक 237 करोड़ के हुई पार

दिलीप कुमार ने दिया था फिल्मफेयर अवॉर्ड

संयोग से नाना पाटेकर को मिला एकमात्र फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार  क्रांतिवीर के लिए था और यह पुरस्कार उन्हें दिलीप कुमार ने ही प्रदान किया था.

बाद में एक साक्षात्कार में पाटेकर ने बताया था कि फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने के बाद दिलीप कुमार ने उन्हें अपने घर बुलाया था. नाना पाटेकर ने कहा था, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे दिग्गजों से मिलने का मौका मिला. दिलीप कुमार ने एक बार मुझे अपने घर बुलाया था.

बारिश हो रही थी और मैं पूरी तरह भीग गया था. उन्होंने मुझे देखा और सबसे पहले तौलिया लाकर खुद मुझे सुखाया. फिर अपना एक कुर्ता लाकर मुझे दिया. पाटेकर ने कहा था कि इसके बाद उन्हें किसी और पुरस्कार की जरूरत नहीं है.

क्रांतिवीर को मिले कई बड़े सम्मान

1994 में आई  क्रांतिवीर का निर्देशन और निर्माण मेहुल कुमार ने किया था. फिल्म में नाना पाटेकर, डिंपल कपाड़िया, अतुल अग्निहोत्री और ममता कुलकर्णी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फरीदा जलाल, परेश रावल, टीनू आनंद और डैनी डेंग्जोंगपा ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं.

फिल्म ने चार फिल्मफेयर पुरस्कार और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था. नाना पाटेकर को उस वर्ष क्रांतिवीर में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार दोनों मिले थे.

पाटेकर ने फिल्म में एक स्वतंत्रता सेनानी के अड़ियल बेटे की भूमिका निभाई थी, जो बाद में गरीबों के कल्याण के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति बन जाता है. फिल्म में पाटेकर का चर्चित संवाद ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता आज भी मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों में सांप्रदायिक सौहार्द पर बने प्रभावशाली दृश्यों में गिना जाता है.

'हीरो की तरह बाल मत बनाना', शाहरुख खान ने नाना पाटेकर संग याद की पहली मुलाकात

और पढ़ें
Published at : 08 Oct 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Dilip Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो? कैसे जिएंगे आपके बगैर?', नाना पाटेकर के निधन पर रो पड़ीं राखी सावंत
'कैसे जिएंगे आपके बगैर?', नाना पाटेकर के निधन पर रो पड़ीं राखी सावंत
बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 7 Live: 'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 7वें दिन 8.30 बजे तक 242 करोड़ के हुई पार
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 7वें दिन 8.30 बजे तक 242 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
Nana Patekar Death News Live: राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन करने उमड़ी भीड़
Live: राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
बिहार
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
स्पोर्ट्स
टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...'
टीम में वापसी पर छलका उमेश यादव का दर्द, बोले- 'मुझे सपोर्ट करने की बजाय...'
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
इंडिया
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
बिहार
बिहार MLC चुनाव के बीच शिक्षकों से PK का सम्राट को चैलेंज, कहा- सरकार झुक जाएगी
बिहार MLC चुनाव के बीच शिक्षकों से PK का सम्राट को चैलेंज, कहा- सरकार झुक जाएगी
न्यूज़
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में स्मृति एक्टिव, सपा के बागी MLAs को शामिल कराएंगी BJP, कौन-कौन मारेगा एंट्री?
UP में स्मृति एक्टिव, सपा के बागी MLAs को शामिल कराएंगी BJP, कौन-कौन मारेगा एंट्री?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget