सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी. इसके बाद से ही अरिजीत सिंह चर्चा में बने हैं. अरिजीत सिंह ने बताया कि वो सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं लेकिन म्यूजिक बनाते रहेंगे. अरिजीत सिंह ने कहा कि वो जल्दी बोर हो जाते हैं और अब कुछ नया करना चाहते हैं. वो क्लासिकल म्यूजिक बनाएंगे.

इसके बाद ये भी अफवाह आई थी कि हाल ही रिलीज हुआ बॉर्डर 2 का गाना 'संदेसे आते हैं' के लिए उन्हें फोर्स किया गया था. ये भी एक कारण है जिसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली है.

ये खबरें तब शुरू हुईं जब रेडिट पर एक ब्लाइंड आइटम छपा. इसमें लिखा गया था कि अरिजीत सिंह को संदेसे आते हैं के लिए फोर्स किया गया था और वो इससे खुश नहीं थे.

भूषण कुमार ने किया रिएक्ट

अब फिल्म प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इन अफवाहों पर रिएक्ट किया है. उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में इन खबरों को बकवास बताया. उन्होंने कहा, 'प्लीज आप कॉल कीजिए और अरिजीत से पूछिए. ये सब बकवास है.'

संदेसे आते हैं 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में आया था. इस गाने को बहुत पसंद किया गया था. इसी कारण से इस गाने को बॉर्डर 2 में भी इस गाने को लिया गया था. बॉर्डर 2 में इस गाने को सोनू निगम, विशाल मिश्रा, अरिजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ ने मिलकर गाया है. गाने को मनोज मुंतशिर ने लिखा है.

अरिजीत सिंह ने किया पोस्ट

बता दें कि अरिजीत सिंह ने मंगलवार को पोस्ट शेयर कर अपनी प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने पोस्ट कर लिखा था- मैं ये बताना चाहता हूं कि अब मैं कोई नए असाइंटमेंट नहीं लूंगा. मैं अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा. इसे खत्म कर रहा हूं. ये शानदार जर्नी रही. सभी को इतने प्यार के लिए थैंक्यू.