सस्पेंस धांसू, क्लाइमैक्स भी जबरदस्त, ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही ये Blockbuster फिल्म

सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों की अलग फैन-बेस है. लोग सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं. आज हम आपको ऐसी ही सस्पेंस से भरपूर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपका माथा घूम जाएगा. फिल्म का नाम है किष्किंधा कांडम. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले थे और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म की कमाई में जबरदस्त ग्रोथ दिखी थी.

किष्किंधा कांडम को मिली है ये रेटिंग

फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को Dinjith Ayyathan ने डायरेक्ट किया था. फिल्म का स्क्रीनप्ले बहुल रमेश ने लिखा है. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 5 मिनट है. IMDB पर फिल्म को 8 रेटिंग मिली है. फिल्म में असिफ अली और अपर्णा बालमुरली जैसे स्टार्स नजर आए हैं. फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर मुजीब मजीद है. इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही सस्पेंसफुल था जो फैंस को फिल्म से कनेक्ट रखता है.





फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट 7 करोड़ है. इस फिल्म ने 75 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़े थे और इतिहास रच दिया था. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी.

फिल्म की कहानी

इसकी कहानी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की लाइसेंस वाली बंदूक खो जाती है. सभी घरवाले मिलकर उस बंदूक को ढूंढ़ते हैं. इसके बाद कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं. फिल्म केरल के जंगल में घटित एक रहस्यमय कहानी दिखाई जाती है. फिल्म की कहानी आपको पूरे टाइम स्क्रीन से बांधे रखती है और सीट से उठने नहीं देती है. फिल्म का क्लाईमैक्स काफी पसंद किया गया था. फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत पसंद की गई थी.

ओटीटी पर यहां देखें फिल्म

फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. फिल्म को आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या ओरिजिनल मलयालम भाषा में देख सकते हैं.