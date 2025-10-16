Dhurandhar Trailer Release Date: दिवाली से पहले रणवीर सिंह की 'धुरंधर’ के टाइटल ट्रैक ने किया धमाका, जानें- कब आएगा फिल्म का ट्रेलर
Dhurandhar Trailer Release Date: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का टाइटल ट्रैक आज रिलीज हो गया. इसी के साथ मेकर्स ने इस अपकमिंग फिल्म के मच अवेटेड ट्रेलर की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है.
रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस रॉ एक्शन थ्रिलर से फिल्म निर्माता आदित्य धर "उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक" के बाद कमबैक कर रहे हैं. फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. इसी के साथ मेकर्स ने जहां आज ‘धुरंधर’ का जबरदस्त टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया है तो वहीं इसके ट्रेलर रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी है.
‘धुरंधर’ का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज
‘धुरंधर’ के टीजर रिलीज के बाद से ही इस मच अवेटेड फिल्म का बज बना हुआ है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के खौफनाक लुक ने लोगों के रौंगटे खड़े कर दिए थे. अब मेकर्स ने इसका टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया है. यह गाना 1995 के ओरिजनल पंजाबी गाने 'ना दिल दे परदेसी नू (जोगी)' का मॉर्डन वर्जन है. जिसे ओरिजनली मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर ने गाया था. नए वर्जन में हनुमानकाइंड, जैस्मीन सैंडलस, सुधीर यदुवंशी, शाश्वत सचदेव ने अपनी आवाज दी है और इसे शाश्वत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने कंपोज किया है.बाबू सिंह मान ने इसके बोल लिखे हैं. सचदेव ने इस ट्रैक को "फिल्म की धड़कन" बताया है, और बताया कि इसे शुरू से ही पटकथा में पिरोया गया था.
कब आएगा ‘धुरंधर’ का ट्रेलर
‘धुरंधर’ के टाइटल ट्रैक को रिलीज करने के साथ ही मेकर्स ने इसके ट्रेलर की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. बता दें कि गाने के आखिरी में इस बात का खुलासा किया गया है कि रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होगा. वहीं फैंस अब ट्रेलर को लेकर एक्साइटेड हैं.
कब रिलीज होगी ‘धुरंधर’
बता दें कि रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल ने भी अहम रोल प्ले किया है. आदित्य धर द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित तथा ज्योति देशपांडे और लोकेश धर द्वारा जॉइंटली प्रोड्यूस धुरंधर एक बड़े पैमाने पर सिनेमाई तमाशा होने का वादा करती है. ये फिल्म 5 दिसबंर को सिनेमाघरों मे रिलीज हो रही है.
