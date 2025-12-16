हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL Auction 2026: शाहरुख खान ही नहीं, ये 3 एक्ट्रेसेस भी हैं आईपीएल टीम की मालिक, देखें लिस्ट

IPL Auction 2026: कई बॉलीवुड हस्तियां आईपीएल क्रिकेट टीम की मालिक हैं. इस लिस्ट में शाहरुख खान के साथ-साथ कई हसीनाओं का नाम भी शामिल हैं. इनकी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Dec 2025 07:19 PM (IST)
आईपीएल 2026 के ऑक्शन में इस बार ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सबसे ज्यादा कीमत में बिकने वाले खिलाड़ी बने. कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्रिकेटर को 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है. फिलहाल आईपीएल शुरू होने में समय है और इससे पहले हम आपको उन फिल्मी हस्तियों के बारे में बता रहे हैं जो आईपीएल टीमों के मालिक हैं. इस लिस्ट में तीन एक्ट्रेसेस का नाम शामिल हैं.

शाहरुख खान- केकेआर
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने साल 2008 में ही आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को खरीद लिया था. तबसे अब तक उनकी टीम तीन बार जीत का खिताब अपने नाम कर चुकी है. केकेआर ने साल 2012, 2014 और 2024 में जीत दर्ज की थी. साल 2024 में शाहरुख खान भी अपनी फैमिली के साथ आईपीएल का फाइनल मैच देखने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने केकेआर और आईपीएल ट्रॉफी के साथ जमकर पोज भी दिए थे.

जूही चावला- केकेआर
बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला शाहरुख खान की करीबी दोस्त हैं. एक्ट्रेस और उनके पति जय मेहता किंग खान की आईपीएल टीम केकेआर के को-ओनर हैं. यही वजह है कि जूही भी आईपीएल मैचों में टीम का हौसला बढ़ाती नजर आती हैं. 

प्रीति जिंटा- पंजाब किंग्स
प्रीति जिंटा सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं, ऐसे में फैंस उनके दीदार के लिए आईपीएल का बेसब्री से इंतजार करते हैं. दरअसल प्रीति जिंटा आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की ओनर हैं. उन्होंने 2008 में ही टीम खरीद ली थी. यही वजह है कि एक्ट्रेस हर साल टीम को चीयर अप करने के लिए स्टेडियम में पहुंचती हैं. पिछले साल टीम की हार पर एक्ट्रेस इमोशनल भी नजर आई थीं.

शिल्पा शेट्टी- आरसीबी
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी साल 2008 में आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खरीदी थी. उनके पति राज कुंद्रा और विजय माल्या भी इसके को-ओनर थे. लेकिन 2010 में एक्ट्रेस ने टीम में अपने शेयर्स बेच दिए जिसके बाद ये टीम डियाजियो के हवाले हो गई थी.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 16 Dec 2025 07:11 PM (IST)
Preity Zinta Shah Rukh Khan Shilpa SheTTy IPL Auction 2026
