आईपीएल 2026 के ऑक्शन में इस बार ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सबसे ज्यादा कीमत में बिकने वाले खिलाड़ी बने. कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्रिकेटर को 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है. फिलहाल आईपीएल शुरू होने में समय है और इससे पहले हम आपको उन फिल्मी हस्तियों के बारे में बता रहे हैं जो आईपीएल टीमों के मालिक हैं. इस लिस्ट में तीन एक्ट्रेसेस का नाम शामिल हैं.

शाहरुख खान- केकेआर

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने साल 2008 में ही आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को खरीद लिया था. तबसे अब तक उनकी टीम तीन बार जीत का खिताब अपने नाम कर चुकी है. केकेआर ने साल 2012, 2014 और 2024 में जीत दर्ज की थी. साल 2024 में शाहरुख खान भी अपनी फैमिली के साथ आईपीएल का फाइनल मैच देखने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने केकेआर और आईपीएल ट्रॉफी के साथ जमकर पोज भी दिए थे.

जूही चावला- केकेआर

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला शाहरुख खान की करीबी दोस्त हैं. एक्ट्रेस और उनके पति जय मेहता किंग खान की आईपीएल टीम केकेआर के को-ओनर हैं. यही वजह है कि जूही भी आईपीएल मैचों में टीम का हौसला बढ़ाती नजर आती हैं.

प्रीति जिंटा- पंजाब किंग्स

प्रीति जिंटा सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं, ऐसे में फैंस उनके दीदार के लिए आईपीएल का बेसब्री से इंतजार करते हैं. दरअसल प्रीति जिंटा आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की ओनर हैं. उन्होंने 2008 में ही टीम खरीद ली थी. यही वजह है कि एक्ट्रेस हर साल टीम को चीयर अप करने के लिए स्टेडियम में पहुंचती हैं. पिछले साल टीम की हार पर एक्ट्रेस इमोशनल भी नजर आई थीं.

शिल्पा शेट्टी- आरसीबी

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी साल 2008 में आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खरीदी थी. उनके पति राज कुंद्रा और विजय माल्या भी इसके को-ओनर थे. लेकिन 2010 में एक्ट्रेस ने टीम में अपने शेयर्स बेच दिए जिसके बाद ये टीम डियाजियो के हवाले हो गई थी.