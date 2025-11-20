हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Real Vs Reel Role: किससे इंस्पायर है रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त का किरदार, नेटिजन्स ने कर लिया है डिकोड

Dhurandhar Real Vs Reel Role: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म के किरदार किस रियल लाइफ फिगर से इंस्पायर्ड हैं आइए आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 20 Nov 2025 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर का ट्रेलर 8 नवंबर को रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है. ट्रेलर में ही इतना एक्शन दिखाया गया है जिसे देखकर लोग चौंक गए हैं. हर कोई सोच रहा है ट्रेलर में इतना है तो फिल्म में क्या हाल होगा.धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म में इनका किरदार देखकर लोग सोच रहे हैं कि किस रियल लाइफ फिगर से इनका किरदार इंस्पायर है. जिसे सोशल मीडिया पर डिकोड कर लिया गया है.

सोशल मीडिया पर फैंस किरदार को लेकर क्लू दे रहे हैं मगर मेकर्स ने अभी तक किरदारों को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.आइए आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर यूजर्स क्या कह रहे हैं.

रणवीर सिंह- मेजर मोहित शर्मा
ट्रेलर में रणवीर सिंह का नाम नहीं बताया गया है मगर उन्हें अंडरकवर एजेंट या इंडियन आर्मी ऑफिसर दिखाया गया है तो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है. उनके लुक को देखकर कहा जा रहा है कि वो अशोक चक्र सम्मानित मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं.

आर माधवन-अजीत डोबाल
आर माधवन फिल्म में अजय सन्याल के किरदार में नजर आए हैं जो रॉ के टॉप ऑफिसर हैं. उनका लुक देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि उनका किरदार अजीत डोबाल से इंस्पायर है. 

अर्जुन रामपाल-मेजर इकबाल
ट्रेलर की शुरुआत में ही अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल के किरदार में इंडियन सोल्जर को टॉर्चर करते नजर आ रहे हैं.  उनके किरदार को देखकर पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट मुहम्मद ज़िया-उल-हक की याद आ रही है जो 'भारत को हज़ार घाव देकर खून बहाने' के लिए फेमस थे.
 
अक्षय खन्ना- रहमत डकैत
अक्षय खन्ना फिल्म में रहमत डकैत के किरदार में नजर आ रहे हैं. रहमत डकैत पाकिस्तान का एक गैंगस्टर था.रहमान डकैत - जिनका असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था - कराची के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक था.

संजय दत्त- चौधरी असलम खान
संजय दत्त ट्रेलर में एसपी चौधरी असलम के किरदार में नजर आए हैं. उनका किरदार चौधरी असलम से इंस्पायर है जो पाकिस्तान के टॉप पुलिसवालों थे. उन्हें ल्यारी में गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए जाना जाता था, जिसमें रहमान डकैत और अरशद पप्पू जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन को गिरफ्तार करना था.

Published at : 20 Nov 2025 10:56 AM (IST)
