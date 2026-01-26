घर पर तैयार करें ये 3 आई मास्क, 7 दिन में पाएं चमकती आंखें

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन से दूरी बनाना लगभग नामुमकिन हो गया है. घंटों तक स्क्रीन देखने की वजह से आंखों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है. नींद पूरी न होना, तनाव, गलत खानपान और पानी कम पीना, ये सब मिलकर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की समस्या को बढ़ा देते हैं. डार्क सर्कल्स न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती कम कर देते हैं, बल्कि इंसान को उम्र से ज्यादा बड़ा और थका हुआ भी दिखाते हैं.

कई लोग इन्हें छुपाने के लिए महंगे क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर बार उनसे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता. अगर आप भी आंखों के नीचे काले घेरे से परेशान हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में मौजूद कुछ आसान चीज़ों से ही आप घर पर असरदार आई मास्क बना सकते हैं. ये नेचुरल मास्क न सिर्फ डार्क सर्कल्स कम करने में मदद करते हैं, बल्कि आंखों को ठंडक, नमी और चमक भी देते हैं. तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 3 आसान घरेलू आई मास्क, जिन्हें अपनाकर आप सिर्फ 7 दिन में आंखों के नीचे की थकान और कालापन कम कर सकते हैं.

घर पर तैयार करें ये 3 आई मास्क

1. खीरा और गुलाब जल से बना हाइड्रेटिंग आई मास्क - खीरा आंखों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद पानी स्किन को ठंडक देता है और सूजन कम करता है. वहीं गुलाब जल स्किन को फ्रेश और चमकदार बनाने में मदद करता है. इसे बनाने के लिए एक ताजा खीरा लें और उसका रस निकाल लें. इसमें 1–2 चम्मच गुलाब जल मिला दें, कॉटन पैड्स को इस मिश्रण में भिगो लें, अब इन्हें आंखों के ऊपर रखें. 15 से 20 मिनट बाद हटा लें. इससे आंखों की सूजन कम होती है. डार्क सर्कल्स हल्के पड़ते हैं

2. आलू और शहद का ब्राइटनिंग आई मास्क - आलू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो आंखों के नीचे जमी काली स्किन को हल्का करने में मदद करते हैं. वहीं शहद स्किन को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है. इसे यूज करने के लिए एक छोटे आलू को कद्दूकस करके उसका पेस्ट बना लें. इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं. इस पेस्ट को आंखों के नीचे हल्के हाथों से लगाएं. 10–15 मिनट बाद सादे पानी से धो लें. इससे डार्क सर्कल्स धीरे-धीरे कम होते हैं. स्किन में नेचुरल चमक आती है. आंखों के नीचे की स्किन सॉफ्ट होती है

3. एलोवेरा और विटामिन E का नाइट आई मास्क - एलोवेरा जेल स्किन को रिपेयर करने और नमी बनाए रखने में मदद करता है. विटामिन E स्किन को हेल्दी बनाता है और डार्क सर्कल्स को कम करने में असरदार होता है. इसे बनाने के लिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल लें. इसमें विटामिन E कैप्सूल का तेल मिला लें. रात को सोने से पहले आंखों के चारों ओर हल्के हाथों से मसाज करें. इसे रात भर लगा रहने दें. इससे आंखों के नीचे की स्किन रिपेयर होती है. डार्क सर्कल्स हल्के होते हैं. सुबह आंखें ज्यादा फ्रेश और चमकदार दिखती हैं.

बेहतर रिजल्ट के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान

सिर्फ मास्क लगाने से ही नहीं, बल्कि सही लाइफस्टाइल अपनाने से भी डार्क सर्कल्स जल्दी कम होते हैं. इसलिए रोज 7–8 घंटे की पूरी नींद लें, तनाव और ज्यादा मोबाइल यूज से बचें, आंखों की हल्की मसाज रोज करें, हरी सब्जियां, फल और हेल्दी डाइट लें. दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

यह भी पढ़ें: आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल