हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' में किसका रोल किससे इंस्पायर्ड, अक्षय खन्ना और संजय दत्त क्या बने हैं? जानें

'धुरंधर' में किसका रोल किससे इंस्पायर्ड, अक्षय खन्ना और संजय दत्त क्या बने हैं? जानें

Dhurandhar Starcast: 'धुरंधर' जल्द थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. अब चारों ओर इसी स्पाई थ्रिलर के चर्चे हैं और दर्शक ज्यादा से ज्यादा फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं. जानें स्टारकास्ट की डिटेल्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Nov 2025 05:00 PM (IST)
आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' अपने रिलीज को तैयार है. फिल्म के टीजर और ट्रेलर ने पहले से ही तबाही मचा रखी है और अब जैसे-जैसे फिल्म रिलीज के दिन नजदीक आ रहे हैं. उसी तरह दर्शकों का 'धुरंधर' को लेकर उत्साह भी बढ़ता दिख रहा है.

ऐसे में आज हम आपको इस फिल्म का कैरेक्टर गाइड देंगे और बताएंगे कि कौन सा एक्टर इसके किस रोल में नजर आने वाला है. यहां है 'धुरंधर' के स्टारकास्ट की पूरी जानकारी. 

एक से बढ़कर एक हैं 'धुरंधर' के सभी कैरेक्टर्स
जब से 'धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर हाइप बनता दिख रहा है. इसके अनाउंसमेंट से ही रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' का बज बना हुआ है और अब फाइनली ये फिल्म थिएटर्स में दस्तक देने को तैयार है. ऐसे में आइए जानते हैं इसमें कौन कैसा किरदार निभा रहा है. 

1. रणवीर सिंह 
रणवीर सिंह 'धुरंधर' में बतौर लीड एक्टर नजर आएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इस फिल्म में अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मोहित शर्मा के रोल में देखा जाएगा. बता दें, मेजर मोहित शर्मा अपने अंडरकवर मिशंस के लिए जाने जाते हैं. 'धुरंधर' में अभिनेता फुल एक्शन में मोड में नजर आएंगे साथ ही उनका कैरेक्टर इस तरह से तैयार किया गया है जहां आप एक्शन और देशभक्ति का परफेक्ट ब्लेंड देख सकते हैं. 

 
 
 
 
 
2. अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना का रोल 'धुरंधर' में क्रूर विलेन का होने वाला है. रिपोर्ट्स में बताया गया कि अभिनेता आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर में रहमान डकैत का रोल अदा करेंगे जो रियल लाइफ क्रिमिनल सरदार अब्दुल रहमान बलोच से इंस्पायर्ड है. इन्हें पाकिस्तान का सबसे कुख्यात और खतरनाक अपराधी कहा जाता था. इससे ये साफ है कि 'धुरंधर' में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा. 

 
 
 
 
 
3. संजय दत्त
संजय दत्त का किरदार भी बहुत दिलचस्प है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में वो SP चौधरी असलम का किरदार अदा करेंगे. चौधरी असलम पाकिस्तान के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने 2005 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान के कई असामाजिक तत्वों को मार गिराया. लेकिन 9 जनवरी 2014 में टीटीपी द्वारा किए गए बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई. 

 
 
 
 
 
4. अर्जुन रामपाल
ट्रेलर में देखा गया कि 'धुरंधर' में अर्जुन रामपाल का भी कैरेक्टर ग्रे शेड वाला ही होगा. उनका ये किरदार पाकिस्तान के रियल लाइफ टेररिस्ट इलयास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है. एक समय ऐसा भी था जब इलयास कश्मीरी को नया ओसामा बिन लादेन भी कहा जाता था. फिल्म में उनका रोल पाकिस्तान के इंटेलीजेंस एजेंसी के मेजर इकबाल का है. 

 
 
 
 
 
5. आर. माधवन
'धुरंधर' में आर माधवन का किरदार इंडिया के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर का ये कैरेक्टर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है. भारतीय सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के सेक्टर में अजीत डोभाल का बहुत बड़ा योगदान है. 

 
 
 
 
 
6. सारा अर्जुन
सारा अर्जुन इस फिल्म से बतौर लीड एक्ट्रेस अपना डेब्यू करने वाली हैं. अपने उम्र से दुगुने बड़े एक्टर के साथ इश्क फरमाते हुए उन्हें काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था. लेकिन अब सारा अर्जुन और रणवीर सिंह की इस फ्रेश जोड़ी को देखने के लिए सभी एक्साइटेड हैं. हालांकि फिल्म में उनका कैरेक्टर क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं है लेकिन इसमें वो रणवीर सिंह के ऑपोजिट नजर आएंगी. 

 
 
 
 
 
कब रिलीज होगी स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर'
आदित्य धर की ये फिल्म अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है. फिल्म की बढ़िया स्टारकास्ट है.  टीजर और ट्रेलर ने भी दर्शकों का उत्साह बिल्कुल चरम पर कर दिया है. रिपोर्ट्स में बताया गया कि 'धुरंधर' की कहानी कोवर्ट ऑपरेशन के सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. बता दें, आदित्य धर के निर्देशन पर बनी ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी.

Published at : 30 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Sanjay Dutt Arjun Rampal Ranveer SIngh Dhurandhar
