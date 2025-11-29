रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. 5 दिसंबर को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी और इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म को लेकर गजब का क्रेज देखा जा सकता है.

सभी को इस हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब रणवीर सिंह के बॉक्स पर गरजने के बाद अल्लू अर्जुन, रणबीर कपूर और महेश बाबू भी थिएटर्स में गर्दा उड़ाने के लिए आ रहे हैं. जानें इन सभी अपकमिंग फिल्मों की डिटेल्स.

लोकेश कनगराज की फिल्म में गैंगस्टर बनेंगे अल्लू अर्जुन

द लल्लनटॉप की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन लोकेश कनगराज की फिल्म में काम करने वाले हैं. अपनी इस फ्रेश स्टोरी के लिए लोकेश कनगराज ने अल्लू अर्जुन को अप्रोच किया है. पहले रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि KVN प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म में पवन कल्याण लीड रोल में नजर आएंगे लेकिन बाद में ये खबर दबी रह गई.

फिलहाल अल्लू अर्जुन एटली कुमार के साथ AA22xA6 को लेकर बिजी हैं और अभी तक उन्होंने लोकेश कनगराज को कोई भी फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है. लेकिन अगर दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करते हैं तो ये फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन मूवीज में से एक होगी.



अयान मुखर्जी के साथ काम करेंगे रणबीर कपूर

अयान मुखर्जी एक बिल्कुल फ्रेश स्टोरी लेकर पर्दे पर आ रहे हैं. इस फिल्म में वो रणबीर कपूर के साथ काम करेंगे और इतना ही नहीं इस बार दीपिका पादुकोण 'एनिमल' स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की मानें तो अयान मुखर्जी की ये फिल्म राज कपूर के क्लासिक मास्टरपीस से इंस्पिरेशन लेकर बनाई जाएगी.

फिल्ममेकर अपनी इस मूवी के जरिए बॉलीवुड के लेजेंडरी आइकन राज कपूर को ट्रिब्यूट देंगे और इसे रणबीर कपूर अपने होम प्रोडक्शन हाउस RK फिल्म्स के बैनर तले बनाएंगे. लेकिन अभी तक इस फिल्म के प्लॉट, बाकी के स्टारकास्ट और टाइटल का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है.



एस एस राजामौली और महेश बाबू का खास प्रॉजेक्ट

एस एस राजामौली और महेश बाबू काफी टाइम से कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं. 'वाराणसी' के जरिए राजामौली अपनी सबसे महंगी फिल्म दर्शकों के सामने पेश करेंगे. हाल ही में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में धमाकेदार ग्लोब ट्रोटर इवेंट ऑर्गनाइज किया गया जहां फिल्ममेकर ने बड़े पैमाने पर 'वाराणसी' का फर्स्ट लुक रिवील किया गया.



रिपोर्ट्स के मुताबिक राजामौली इस फिल्म को लगभग 1200 करोड़ के बजट में बना रहे हैं जिसमें प्रियंका चोपड़ा फीमेल लीड और पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन के रोल में दिखेंगे. माइथोलॉजिकल इवेंट्स को मॉडर्न सिचुएशन के साथ कनेक्ट करते हुए राजामौली 'वाराणसी' को 2027 में रिलीज करेंगे.