रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का 18 नवंबर को ट्रेलर रिलीज होना है. इस फिल्म को लेकर काफी बजट है. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं. आइए जानते हैं किस एक्टर फिल्म के लिए कितनी फीस ली है.

रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम

फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म से उनके कई पोस्टर भी रिलीज हो गए हैं. रणवीर को खूंखार अवतार में देखा जाएगा. टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने 20 से 50 करोड़ तक चार्ज किए हैं.

वहीं फिल्म में आर माधवन भी अहम रोल निभा रहे हैं. फिल्म के लिए आर माधवन के 9 करोड़ रुपये चार्ज करने की खबरें हैं. बता दें कि इन दिनों आर माधवन को फिल्म दे दे प्यार दे 2 में देखा जा रहा है. फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है.

संजय दत्त भी चार्ज कर रहे ये फीस

अक्षय खन्ना भी फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म के लिए अक्षय के 2.5 करोड़ रुपये चार्ज करने की खबरें हैं. वहीं संजय दत्त भी फिल्म में धमाका मचाने के लिए तैयार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय दत्त फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं.

इस मल्टीस्टारर फिल्म में अर्जुन रामपाल भी नजर आने वाले हैं. अर्जुन के फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करने की खबरें हैं. फिल्म में सारा अर्जुन भी अहम रोल में हैं. खबरें हैं कि सारा फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज कर रही हैं.

बता दें कि खबरें हैं कि धुरंधर दो पार्ट्स में रिलीज होगी. फिल्म की पहली इंस्टॉलमेंट 5 दिसंबर को रिलीज होगी. फिर इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा. धुरंधर का दूसरा पार्ट अगले साल रिलीज होगा. फिल्म को लेकर काफी बज है.