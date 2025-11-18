'मुझे बचा ले', जब डिप्रेशन में चले गए थे रैपर बादशाह, बहन को कही थी ये बात

सिंगर बादशाह 19 नंवबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. बादशाह के गाने बहुत चर्चा में रहते हैं. बादशाह ने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत नाम कमाया है. हालांकि, बादशाह डिप्रेशन से गुजर चुके हैं.

बादशाह ने बताया कि एक बार वो रात में लुटेरा देख रहे थे और वो बहुत दुखी हो गए थे. बादशाह ने लल्लनटॉप से बातचीत में कहा था, 'मैं लुटेरा देख रहा था और मैं डिप्रेस हो गया था. मुझे बहुत एंग्जायटी हो रही थी. मैंने दवाई की डबल डोज ली. मैं उठा और डॉक्टर को फोन किया और कहा कि एक बड़ी दिक्कत हो गई है. मैं लुटेरा देख रहा था और मुझे बहुत दिक्कत हो गई. तो मैंने दवाई की डबल डोज ले ली है. तो उन्होंने कहा कि भाई रांझणा तो बिल्कुल मत देखिओ. '

इसके बाद बादशाह ने बताया था कि इसके बाद उन्होंने बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए कभी दवा नहीं ली.

View this post on Instagram A post shared by BADSHAH (@badboyshah)

जब बादशाह को आया था पैनिक अटैक

बादशाह ने अपने पहले पैनिक अटैक के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था, 'मैं सोने जा रहा था और मेरी धड़कन बढ़ गई थी. मुझे लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है. मैं घर से निकला और सड़क पर दौड़ने लगा. उस वक्त मुझे पहला पैनिक अटैक आया था. प्लेन में भी मुझे पसीने आए थे. मैं घबरा गया था. मैं अजीब तरह से बिहेव करने लगा था. फिर मैंने गाना लिखना शुरू किया और खुद को शांत किया.'

बादशाह ने बताया कि उन्हें नींद नहीं आती थी. बादशाह ने अपनी बहन को कहा था, 'मुझे बचा ले, मुझे कुछ हो रहा है.' इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उन्हें पता चला कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं. फिर बादशाह ने 6 महीने के लिए मेडीकेशन ली. बादशाह ने कहा था, 'मेरी फैमिली ने मुझे बहुत मदद की. सपोर्ट किया. उस वक्त मेरे और मेरी पत्नी में काफी दूरी आ गई थी. मैं अपने कजिन के करीब हो गया था.'