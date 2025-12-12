हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhurandhar Box Office Day 8: 'धुरंधर' अब कमाई नहीं 'महाकमाई' कर रही, 8वें दिन भयंकर रूप दिखा बॉक्स ऑफिस पर

Dhurandhar Box Office Collection Day 8: 'धुरंधर' के सामने दो बड़ी फिल्में आ चुकी हैं और एक पुरानी बड़ी फिल्म पहले से ही है. इसके बावजूद इसका जलवा बढ़ता ही जा रहा है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 12 Dec 2025 05:05 PM (IST)
रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए आज 8 दिन हो चुके हैं और फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में आ चुकी है. इतना ही नहीं फिल्म अब नंबर 2 की जगह खुद के नाम करने वाली है और नंबर 1 को भी मात देने की रेस में आ चुकी है.

ये सब तब हो रहा है जब साउथ इंडियन फिल्म 'अखंडा 2' और बॉलीवुड फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' दोनों ही आज रिलीज हो चुकी हैं. दर्शकों के पास ज्यादा ऑप्शन्स आ चुके हैं पर 'धुरंधर' की कमाई पर कोई भी नेगेटिव असर पड़ता नहीं दिख रहा है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

स्पाई एक्शन एडवेंचर फिल्म 'धुरंधर' ने फर्स्ट वीक में 207.25 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. इन सातों दिनों में फिल्म की कमाई किसी भी दिन 20 करोड़ रुपये से कम नहीं रही.

अब फिल्म ने आज 8वें दिन 5:05 बजे तक 11.77 करोड़ कमाते हुए टोटल 219.02 करोड़ बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'धुरंधर' जल्द तोड़ेगी 'सैयारा' का रिकॉर्ड?

  • इस साल रिलीज हुई टॉप कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में 'धुरंधर' तीसरे नंबर पर आ चुकी है. साउथ की 'कांतारा चैप्टर 1' पहले तीसरे नंबर पर थी जिसने हिंदी में 223.69 करोड़ कमाए थे जो अब पीछे हो चुकी है.
  • इसके बाद, फिल्म का सीधा-सीधा मुकाबला ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' से होगा जिसने इंडिया में 329.2 करोड़ रुपये कमाए. आदित्य धर की फिल्म की कमाई देखकर लग रहा है कि फिल्म बहुत जल्द 'सैयारा' को भी पीछे छोड़ने वाली है.
  • फिल्म को लेकर जैसा क्रेज देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक इसका सीधा मुकाबला साल की सबसे बड़ी फिल्म 'छावा' से होने वाला है जिसने 601.54 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैक्निल्क पर फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई से जुड़ा जो डेटा सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है. फिल्म को विदेशों में भी खूब दर्शक मिल रहे हैं. इसने एक हफ्ते में ही 313.75 करोड़ कलेक्ट कर लिए हैं.

Published at : 12 Dec 2025 04:09 PM (IST)
