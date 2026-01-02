हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 28: 'धुरंधर' के नाम रहा साल का पहला दिन, तगड़ी हुई कमाई, 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड के भी उड़ा दिए परखच्चे, जानें- कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 28: 'धुरंधर' के नाम रहा साल का पहला दिन, तगड़ी हुई कमाई, 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड के भी उड़ा दिए परखच्चे, जानें- कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 28: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की साल 2026 की शुरुआत भी धमाकेदार की और एक बार फिर अपने लगड़े कलेक्शन से हर किसी को चौंका दिया. इसी के साथ इसने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 Jan 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने 2026 की शानदार शुरुआत करते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह हिंदी स्पाई थ्रिलर फिल्म,  दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और तब से ये ऐतिहासिक परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि इस फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में भी रिकॉर्ड तोड़ 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. नए साल के साथ मिली जबरदस्त कमाई ने फिल्म को नई रिलीज 'इक्कीस' से भी आगे निकलने में मदद की. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' की 8वें दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी रही है?

'धुरंधर' ने 28वें दिन कितना किया कलेक्शन?
'धुरंधर' की रफ्तार नहीं थमने वाली है. साल की शुरुआत भी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के नाम ही रही और इसने एक बार फिर नए साल की छुट्टी का भरपूर फायदा उठाते हुए छप्परफाड़ कलेक्शन कर डाला. यहां तक कि 28 दिन पुरानी इस फिल्म ने अगस्त्य नंदा की नई रिलीज ‘इक्कीस’ (7 करोड़) से दुगनी से भी ज्यादा कमाई की है. फिल्म के 28वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 'धुरंधर' ने 28वें दिन भारत में लगभग 15.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.
  • इसके साथ ही इस फिल्म का भारत में 28 दिनों का कुल कलेक्शन अब 739 करोड़ रुपये हो गया है.

ऐतिहासिक चौथे हफ्ते का रिकॉर्ड
'धुरंधर' ने बॉलीवुड के इतिहास में चौथे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. चौथे हफ्ते में इसकी 106 करोड़ रुपये की कमाई ने 'पुष्पा: द रूल - पार्ट 2' के 53.75 करोड़ रुपये के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इस फिल्म ने शानदार तरीके से हर रोज  डबल डिजिट में कमाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है. अब ये फिल्म 800 करोड़ी बनने की ओर बढ़ रही है. फिल्म की कमाई में पांचवें वीकेंड पर तेजी आती है तो ये इस मील के पत्थर को भी पार कर जाएगी. 

'धुरंधर' का वीक वाइज कलेक्शन

  • फिल्म ने पहले सप्ताह में धमाकेदार शुरुआत करते हुए 207.25 करोड़ रुपये कमाए थे.
  •  जिसके बाद दूसरे सप्ताह में इससे भी बेहतर परफॉर्म करते हुए 253.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  •  तीसरे हफ्ते में 'धुरंधर' का कलेक्शन गिरकर 172 करोड़ रुपये रह गया.
  •  लेकिन नए साल की छुट्टियों ने फिल्म को चौथे हफ्ते में अनुमानित 106.5 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया.
  • इसी के साथ ये किसी बॉलीवुड फिल्म द्वारा अब तक का सबसे ज्यादा चौथे हफ्ते में कलेक्शन करने का रिकॉर्ड भी 'धुरंधर' के नाम हो गया है.

 

Published at : 02 Jan 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh PUSHPA 2 Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हलचल तेज, भारत समेत इन टीमों ने घोषित किए स्क्वाड
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हलचल तेज, भारत समेत इन टीमों ने घोषित किए स्क्वाड
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
Advertisement

वीडियोज

मेरठ के जल्लाद सनम का नया खेल | Sansani | Crime News
Indore: दूषित पानी से 9 मौत..एक्शन पर सवाल..हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट | Kailash Vijayvargiya
Bharat Ki Baat: king Khan पर सवाल, बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल | Mustafizur Rahman
Janhit: 'खलीफा' की कुर्सी खतरे में, सड़क पर उतरा Gen Z | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Janhit: 'कट्टरपंथियों' के हाथ में न्यूयॉर्क? अमेरिका की 'हवा' बदल रही है? | New York
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हलचल तेज, भारत समेत इन टीमों ने घोषित किए स्क्वाड
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हलचल तेज, भारत समेत इन टीमों ने घोषित किए स्क्वाड
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
विश्व
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
नौकरी
हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स
हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में आता है ट्रेन का एक पहिया? कीमत होश उड़ा देगी
कितने रुपये में आता है ट्रेन का एक पहिया? कीमत होश उड़ा देगी
हेल्थ
पेट की चर्बी होगी गायब! सुबह खाली पेट पिएं ये बेहद खास ड्रिंक
पेट की चर्बी होगी गायब! सुबह खाली पेट पिएं ये बेहद खास ड्रिंक
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget