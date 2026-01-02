रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने 2026 की शानदार शुरुआत करते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह हिंदी स्पाई थ्रिलर फिल्म, दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और तब से ये ऐतिहासिक परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि इस फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में भी रिकॉर्ड तोड़ 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. नए साल के साथ मिली जबरदस्त कमाई ने फिल्म को नई रिलीज 'इक्कीस' से भी आगे निकलने में मदद की. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' की 8वें दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी रही है?

'धुरंधर' ने 28वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'धुरंधर' की रफ्तार नहीं थमने वाली है. साल की शुरुआत भी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के नाम ही रही और इसने एक बार फिर नए साल की छुट्टी का भरपूर फायदा उठाते हुए छप्परफाड़ कलेक्शन कर डाला. यहां तक कि 28 दिन पुरानी इस फिल्म ने अगस्त्य नंदा की नई रिलीज ‘इक्कीस’ (7 करोड़) से दुगनी से भी ज्यादा कमाई की है. फिल्म के 28वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 'धुरंधर' ने 28वें दिन भारत में लगभग 15.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

इसके साथ ही इस फिल्म का भारत में 28 दिनों का कुल कलेक्शन अब 739 करोड़ रुपये हो गया है.

ऐतिहासिक चौथे हफ्ते का रिकॉर्ड

'धुरंधर' ने बॉलीवुड के इतिहास में चौथे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. चौथे हफ्ते में इसकी 106 करोड़ रुपये की कमाई ने 'पुष्पा: द रूल - पार्ट 2' के 53.75 करोड़ रुपये के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इस फिल्म ने शानदार तरीके से हर रोज डबल डिजिट में कमाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है. अब ये फिल्म 800 करोड़ी बनने की ओर बढ़ रही है. फिल्म की कमाई में पांचवें वीकेंड पर तेजी आती है तो ये इस मील के पत्थर को भी पार कर जाएगी.

'धुरंधर' का वीक वाइज कलेक्शन