रणवीर सिंह को नंबर 1 नहीं बनने दे रहे विक्की कौशल, अक्षय कुमार 4 फिल्में देकर भी तीसरे नंबर पर

इस साल बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने अपना दमखम दिखाया. इतना ही नहीं कई नए स्टार्स ने इस साल अपना डेब्यू भी किया. आज हम आपको बताएंगे कि इस साल अपनी फिल्मों की कमाई से कौन से एक्टर बॉक्स ऑफिस के स्टार परफॉर्मर बने. यहां है उन टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट.

बॉक्स ऑफिस पर चला इन अभिनेताओं का जादू

1. विक्की कौशल

विक्की कौशल ने 2015 में मसान से अपना डेब्यू किया था. दस सालों से एक्टर अपनी फिल्मों के साथ दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने मेक लगे हुए. इस साल के शुरुआत में उनकी हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म 'छावा' रिलीज हुई. दुनियाभर में इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि ये इस साल की हाईएस्ट ग्रौसिंग की लिस्ट में शामिल हो गई.

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक 'छावा' विक्की कौशल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. 600.10 करोड़ के कलेक्शन के साथ विक्की कौशल ने बाक्स ऑफिस स्टार परफॉर्मर की लिस्ट में पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई है.



2. रणवीर सिंह

बॉलीवुड के पावर हाउस रणवीर सिंह विक्की कौशल से कमाई के मामले में पीछे रह गए हैं. लेकिन इन दिनों उनकी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. सैक्निल्क के मुताबिक एक्टर की मूवी 'पद्मावत' ने 542.46 करोड़ की कमाई की और सभी फिल्मों को मिलकर उनका टोटल कलेक्शन 503.200 करोड़ बन रहा है. यही वजह है कि कमाई के मामले में अभिनेता विक्की कौशल से पीछे रह गए और स्टार परफॉर्मर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई.



3. अक्षय कुमार

इस लिस्ट के अगले नंबर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम शामिल है. बीते कई सालों से उनके करियर में उतार-चढ़ाव और फ्लॉप्स का सिलसिला देखने को मिल रहा है. बात करें इस साल की तो उन्होंने टोटल 4 फिल्मों में काम किया जिसमें 'स्काई फोर्स', 'केसरी चैप्टर 2', 'हाउसफुल 5' और 'जॉली एलएलबी 3' शामिल है. इन चार फिल्मों में काम कर सैक्निल्क के मुताबिक 499.03 करोड़ की कमाई कर उन्होंने तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है.



4. अहान पांडे

अहान पांडे की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. इस यंग एक्टर ने 2025 में मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से डेब्यू कर सबकी तारीफे अपने नाम कर ली. भले उनकी फिल्म जुलाई में रिलीज हुई लेकिन आज तक इसके चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. पहली ही फिल्म से 337.78 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस स्टार परफॉर्मर की लिस्ट में अहान पांडे ने चौथे पोजीशन पर अपनी जगह बना ली है.



5. अजय देवगन

बाक्स ऑफिस के स्टार परफॉर्मर की लिस्ट में आखिरी नंबर पर बॉलीवुड के सिंघम मौजूद हैं. 2025 में उनकी फिल्मों पर गौर करें तो एक्टर ने 'दे दे प्यार दे 2', 'सन ऑफ सरदार 2', 'आजाद' और 'रेड 2' जैसी मूवीज में काम किया था. अपने टोटल कलेक्शन 297.680 करोड़ के साथ एक्टर को पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है.