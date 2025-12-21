हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह को नंबर 1 नहीं बनने दे रहे विक्की कौशल, अक्षय कुमार 4 फिल्में देकर भी तीसरे नंबर पर

रणवीर सिंह को नंबर 1 नहीं बनने दे रहे विक्की कौशल, अक्षय कुमार 4 फिल्में देकर भी तीसरे नंबर पर

Box Office Star Power Actor: बॉक्स ऑफिस पर एक्टर्स के बीच घमासान देखने को मिलते रहते है. आज हम आपको उन इंडियन एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने बॉक्स पर धमाकेदार कलेक्शन किया. देखें पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Dec 2025 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने अपना दमखम दिखाया. इतना ही नहीं कई नए स्टार्स ने इस साल अपना डेब्यू भी किया. आज हम आपको बताएंगे कि इस साल अपनी फिल्मों की कमाई से कौन से एक्टर बॉक्स ऑफिस के स्टार परफॉर्मर बने. यहां है उन टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट. 

बॉक्स ऑफिस पर चला इन अभिनेताओं का जादू

1. विक्की कौशल
विक्की कौशल ने 2015 में मसान से अपना डेब्यू किया था. दस सालों से एक्टर अपनी फिल्मों के साथ दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने मेक लगे हुए. इस साल के शुरुआत में उनकी हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म 'छावा' रिलीज हुई. दुनियाभर में इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि ये इस साल की हाईएस्ट ग्रौसिंग की लिस्ट में शामिल हो गई.

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक 'छावा' विक्की कौशल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. 600.10 करोड़ के कलेक्शन के साथ विक्की कौशल ने बाक्स ऑफिस स्टार परफॉर्मर की लिस्ट में पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई है.
रणवीर सिंह को नंबर 1 नहीं बनने दे रहे विक्की कौशल, अक्षय कुमार 4 फिल्में देकर भी तीसरे नंबर पर

2. रणवीर सिंह
बॉलीवुड के पावर हाउस रणवीर सिंह विक्की कौशल से कमाई के मामले में पीछे रह गए हैं. लेकिन इन दिनों उनकी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. सैक्निल्क के मुताबिक एक्टर की मूवी 'पद्मावत' ने 542.46 करोड़ की कमाई की और सभी फिल्मों को मिलकर उनका टोटल कलेक्शन 503.200 करोड़ बन रहा है. यही वजह है कि कमाई के मामले में अभिनेता विक्की कौशल से पीछे रह गए और स्टार परफॉर्मर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई.
रणवीर सिंह को नंबर 1 नहीं बनने दे रहे विक्की कौशल, अक्षय कुमार 4 फिल्में देकर भी तीसरे नंबर पर

3. अक्षय कुमार
इस लिस्ट के अगले नंबर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम शामिल है. बीते कई सालों से उनके करियर में उतार-चढ़ाव और फ्लॉप्स का सिलसिला देखने को मिल रहा है. बात करें इस साल की तो उन्होंने टोटल 4 फिल्मों में काम किया जिसमें 'स्काई फोर्स', 'केसरी चैप्टर 2', 'हाउसफुल 5' और 'जॉली एलएलबी 3' शामिल है. इन चार फिल्मों में काम कर सैक्निल्क के मुताबिक 499.03 करोड़ की कमाई कर उन्होंने तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है.
रणवीर सिंह को नंबर 1 नहीं बनने दे रहे विक्की कौशल, अक्षय कुमार 4 फिल्में देकर भी तीसरे नंबर पर

4. अहान पांडे 
अहान पांडे की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. इस यंग एक्टर ने 2025 में मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से डेब्यू कर सबकी तारीफे अपने नाम कर ली. भले उनकी फिल्म जुलाई में रिलीज हुई लेकिन आज तक इसके चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. पहली ही फिल्म से 337.78 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस स्टार परफॉर्मर की लिस्ट में अहान पांडे ने चौथे पोजीशन पर अपनी जगह बना ली है.
रणवीर सिंह को नंबर 1 नहीं बनने दे रहे विक्की कौशल, अक्षय कुमार 4 फिल्में देकर भी तीसरे नंबर पर

5. अजय देवगन 
बाक्स ऑफिस के स्टार परफॉर्मर की लिस्ट में आखिरी नंबर पर बॉलीवुड के सिंघम मौजूद हैं. 2025 में उनकी फिल्मों पर गौर करें तो एक्टर ने 'दे दे प्यार दे 2', 'सन ऑफ सरदार 2', 'आजाद' और 'रेड 2' जैसी मूवीज में काम किया था. अपने टोटल कलेक्शन 297.680 करोड़ के साथ एक्टर को पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है.

और पढ़ें
Published at : 21 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Ahaan Panday Ranveer SIngh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई तो...', ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिका को दी धमकी!
'वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई तो...', लूला डी सिल्वा की अमेरिका को धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद
लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
Advertisement

वीडियोज

अभी की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Anurag Dwivedi के ऑडियो ने बदल दी पूरी कहानी? | YouTuber Anurag Dwivedi
RSS प्रमुख Mohan Bhagwat का बड़ा बयान, सुन चौंक जाएंगे! | BJP | RSS
Aravalli Hills: एक पहाड़, लाखों जिंदगियां: अरावली हटने का खौफनाक सच! | Delhi | Pollution | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई तो...', ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिका को दी धमकी!
'वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई तो...', लूला डी सिल्वा की अमेरिका को धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद
लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
शिक्षा
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहां कितना रिजर्वेशन, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहां कितना रिजर्वेशन, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट
हेल्थ
High Blood Pressure Myths: हाई ब्लड प्रेशर है साइलेंट किलर, इन 10 बातों को सच मानना पड़ सकता है भारी
हाई ब्लड प्रेशर है साइलेंट किलर, इन 10 बातों को सच मानना पड़ सकता है भारी
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget