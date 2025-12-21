रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने 500 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. हर तरफ धुरंधर के ही चर्चे हैं. तीसरे हफ्ते में भी फिल्म धमाल मचा रही है. आइए जानते हैं फिल्म का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है.

धुरंधर का 16वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म न 16वें दिन 33.50 करोड़ की कमाई की है. फिल्म के तीसरे शनिवार के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए है. पर अगर फिल्म ने तीसरे शनिवार को 33.50 करोड़ कमाए हैं तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 516.50 करोड़ हो गया है.

इसी के साथ धुरंधर की नजर अब कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ने पर है. गदर (525 करोड़), पठान (543 करोड़), एनिमल (553 करोड़) का रिकॉर्ड खतरे में नजर आ रहा है. धुरंधर जिस हिसाब से कमा रही है, जल्द ही ये सारी फिल्में धुरंधर से पीछे हो जाएंगी. रविवार के कलेक्शन के बाद धुरंधर गदर 2 को तो आसानी से पछाड़ देगी.

वहीं ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि फिल्म 700 करोड़ कमाकर स्त्री 2 (598 करोड़), छावा (601 करोड़) और जवान (640 करोड़) को भी पीछे छोड़ नबंर वन फिल्म बन सकती है.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि धुरंधर ने 28 करोड़ से ओपनिंग की थी. इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन 32 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 43 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं चौथे दिन फिल्म ने 23.25 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 27 करोड़ कमाए. वहीं छठे दिन 27 करोड़ और सातवें दिन 27 करोड़ कमाए. पहले हफ्ते में फिल्म ने 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया. आठवें दिन फिल्म ने 32.5 करोड़ कमाए. नौंवे दिन 53 करोड़, दसवें दिन 58 करोड़, 11वें दिन 30 करोड़, 12 वें दिन 30.5 करोड़, 13 वें दिन 25.5 करोड़, 14वें दिन 23.25 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते का बॉक्स ऑपिस कलेक्शन 252.25 करोड़ था. 15वें दिन फिल्म ने 22.5 करोड़ कमाए.