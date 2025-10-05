बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, पहचाना?

बॉलीवुड स्टार्स अपने फिल्मों के साथ लैविश लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. आज हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की. जिन्होंने बहुत कम साल में ही खुद का नाम इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स की लिस्ट में शुमार कर लिया है. अभी तक आपने सुना होगा कि एक्टर फिल्म के सेट्स पर एक लग्जरी वैनिटी वैन रखते हैं. लेकिन आपको जानकर झटका लगेगा की रणवीर सिंह के पास एक नहीं बल्कि तीन आलीशान वैनिटी है. जिन्हें वो हर सेट पर अपने साथ ले जाते हैं.

सेट पर तीन वैनिटी रखते हैं रणवीर सिंह

Moneycontrol की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान एक-दो नहीं बल्कि तीन वैनिटी वैन का यूज करते हैं. इसमें से एक वैनिटी वो अपने पर्सनल कामों के लिए यूज करते हैं. दूसरी का यूज एक्टर जिम के लिए करते हैं. वहीं तीसरी वैनिटी में रणवीर सिंह के शेफ होते हैं. हैरानी की बात ये भी है कि एक्टर की एक वैन की देखभाल का खर्च लगभग करीब 10 से 15 लाख रुपए होता है.

इस फिल्म में नजर आएंगे रणवीर सिंह

वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह बहुत जल्द फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं. बताया जा रहा है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी. फिल्म में रणवीर एक अंडरकवर स्पाई का किरदार निभाएंगे. इसमें रणवीर के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना जैसे उम्दा एक्टर भी नजर आएंगे. फिल्म को यामी गौतम के पति आदित्य धर ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

बेटी के पिता बन चुके हैं एक्टर

बता दें रणवीर सिंह ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से शादी की थी. पिछले साल दोनों ने एक प्यारी सी बेटी का वेलकम किया था. अपनी लाडली का नाम कपल ने दुआ रखा है. अभी तक दोनों ने दुआ का फेस रिवील नहीं किया है.

