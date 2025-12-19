हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसारा अर्जुन संग वायरल वीडियो पर राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'देखने वाले की आंख में गड़बड़ी'

सारा अर्जुन संग वायरल वीडियो पर राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'देखने वाले की आंख में गड़बड़ी'

Rakesh Bedi Responds To Trolls: 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में राकेश बेदी का एक वीडियो वायरल हुआ था. सारा अर्जुन संग मिसबिहेव के आरोप में ट्रोल किए जाने का उन्होंने जवाब दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

'धुरंधर' के चर्चे इन दिनों हर जगह हो रही है. लेकिन रिलीज के पहले फिल्म कई बार विवादों में भी घिरी रही. इतना ही नहीं फिल्म में अहम योगदान निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सारा अर्जुन संग मिस बिहेव करने के लिए नेटीजंस ने उन्हें खूब ट्रोल किया था. अब वेटरन एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. 

'देखने वाले की आंख में गड़बड़ है तो क्या कर सकते हो... '
बता दें, 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सारा अर्जुन संग राकेश बेदी का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें वेटरन एक्टर उनके कंधे पर किस करते नजर आए और इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

अब हिंदुस्तान टाइम्स संग अपनी खास बातचीत में 'धुरंधर' के जमील जमाली ने इसपर अपनी चुप्पी तोड़ी. अभिनेता ने कहा कि, 'सारा मेरी बेटी का रोल प्ले करती है. जब भी हम शूट पर मिलते वो हमेशा मुझे गले लगाकर मिलती जैसे कि एक बेटी अपनी पिता से'.

'हमारे बीच एक प्यारा रिश्ता है जो स्क्रीन पर भी देखा गया और उस दिन भी इससे अलग कुछ नहीं था. देखने वाले की आंख में गड़बड़ है तो क्या कर सकते हो.' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वेटरन एक्टर ने कहा कि 'मैं उसे गलत इंटेंशन से स्टेज पर किस क्यों करूंगा, उसके पेरेंट्स वहां थे. लोग पागल हैं जो ऐसी चीजें सोच लेते हैं. उन्हें बस हर चीज का इश्यू बनाना होता है. '
सारा अर्जुन संग वायरल वीडियो पर राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'देखने वाले की आंख में गड़बड़ी

'धुरंधर' की कहानी और कलेक्शन
आदित्य धर के निर्देशन पर बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' 5 दिसंबर से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन समेत कई एक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई है.

कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और बताया गया कि कैसे भारत के खिलाफ आतंकी संगठन काम करते हैं. धमाकेदार कहानी और स्टारकास्ट से 'धुरंधर' ने कमाई की मामले में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने अब तक 475 करोड़ के ऊपर कमाई कर ली है.

और पढ़ें
Published at : 19 Dec 2025 08:42 PM (IST)
Tags :
Rakesh Bedi Dhurandhar Sara Arjun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
महाराष्ट्र
CM नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'जो कुछ हुआ वो...'
CM नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'जो कुछ हुआ वो...'
मनोरंजन
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का रंग, ‘शरारत’ पर भाइयों संग मचाया हंगामा
प्रियंका के पति निक जोनस पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का रंग, ‘शरारत’ पर भाइयों संग मचाया हंगामा
क्रिकेट
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
Advertisement

वीडियोज

Jeffrey Epstein की फाइल आई बाहर, Bill Gates के साथ लड़की कौन... कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीर
Bahraich Police Gaurd of Honour Row: कथावाचक को 'गार्ड ऑफ ऑनर' परयूपी में बवाल, DGP ने 'नाप' दिया..!
Bangladesh News: उस्मान हादी को युनूस और बांग्लादेशी सेना ने मिलकर मारवा दिया...पूरा खेल समझिए
Donald Trump: ट्रंप का बड़ा दावा! 10 महीनों में क्या कर दिखाया? |ABP LIVE
Reliance का बड़ा FMCG Move | SIL Brand Relaunch | Packaged Foods Market में Entry | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
महाराष्ट्र
CM नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'जो कुछ हुआ वो...'
CM नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'जो कुछ हुआ वो...'
मनोरंजन
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का रंग, ‘शरारत’ पर भाइयों संग मचाया हंगामा
प्रियंका के पति निक जोनस पर भी चढ़ा 'धुरंधर' का रंग, ‘शरारत’ पर भाइयों संग मचाया हंगामा
क्रिकेट
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
शिक्षा
पंजाब में जिला परिषद सदस्यों की कितनी होती है सैलरी, चुनाव जीतने के बाद इन्हें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
पंजाब में जिला परिषद सदस्यों की कितनी होती है सैलरी, चुनाव जीतने के बाद इन्हें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
हेल्थ
Blood Test Health Risk: ब्लड टेस्ट में छुपा है बीमारी और मौत का खतरा, रिसर्च में चौंकाने वाला दावा
ब्लड टेस्ट में छुपा है बीमारी और मौत का खतरा, रिसर्च में चौंकाने वाला दावा
यूटिलिटी
प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये
प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget