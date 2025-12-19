सारा अर्जुन संग वायरल वीडियो पर राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'देखने वाले की आंख में गड़बड़ी'

'धुरंधर' के चर्चे इन दिनों हर जगह हो रही है. लेकिन रिलीज के पहले फिल्म कई बार विवादों में भी घिरी रही. इतना ही नहीं फिल्म में अहम योगदान निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सारा अर्जुन संग मिस बिहेव करने के लिए नेटीजंस ने उन्हें खूब ट्रोल किया था. अब वेटरन एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

'देखने वाले की आंख में गड़बड़ है तो क्या कर सकते हो... '

बता दें, 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सारा अर्जुन संग राकेश बेदी का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें वेटरन एक्टर उनके कंधे पर किस करते नजर आए और इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

अब हिंदुस्तान टाइम्स संग अपनी खास बातचीत में 'धुरंधर' के जमील जमाली ने इसपर अपनी चुप्पी तोड़ी. अभिनेता ने कहा कि, 'सारा मेरी बेटी का रोल प्ले करती है. जब भी हम शूट पर मिलते वो हमेशा मुझे गले लगाकर मिलती जैसे कि एक बेटी अपनी पिता से'.

'हमारे बीच एक प्यारा रिश्ता है जो स्क्रीन पर भी देखा गया और उस दिन भी इससे अलग कुछ नहीं था. देखने वाले की आंख में गड़बड़ है तो क्या कर सकते हो.' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वेटरन एक्टर ने कहा कि 'मैं उसे गलत इंटेंशन से स्टेज पर किस क्यों करूंगा, उसके पेरेंट्स वहां थे. लोग पागल हैं जो ऐसी चीजें सोच लेते हैं. उन्हें बस हर चीज का इश्यू बनाना होता है. '



'धुरंधर' की कहानी और कलेक्शन

आदित्य धर के निर्देशन पर बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' 5 दिसंबर से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन समेत कई एक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई है.

कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और बताया गया कि कैसे भारत के खिलाफ आतंकी संगठन काम करते हैं. धमाकेदार कहानी और स्टारकास्ट से 'धुरंधर' ने कमाई की मामले में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने अब तक 475 करोड़ के ऊपर कमाई कर ली है.