हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Box Office: ओटीटी पर रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही 'धुरंधर 2', जमकर बरसा रही पैसा, इतना किया कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office: ओटीटी पर रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही 'धुरंधर 2', जमकर बरसा रही पैसा, इतना किया कलेक्शन

'धुरंधर 2' ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. इसी बीच थिएटर में भी फिल्म को अभी तक देखा जा रहा है. फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Jun 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. ओटीटी पर स्ट्रीम होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इस फिल्म ने फैंस दिलों में खास जगह बनाई है. फिल्म को 12वें रविवार को 25 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. 

बता दें कि 'धुरंधर 2' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म 4 जून को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी. आमतौर पर जब फिल्म ओटीटी पर आती है तो उसका थिएट्रिकल रन बंद हो जाता है. लेकिन 'धुरंधर2' के साथ ऐसा नहीं हुआ है. फिल्म जमकर कमाई कर रही है.

81वें दिन 'धुरंधर 2' ने किया इतना कलेक्शन
कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 81वें दिन 3 लाख की कमाई की. फिल्म को 40 शोज मिले पूरे इंडिया में. वहीं फिल्म को 25 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को लेकर अभी भी क्रेज है. 

ये भी पढ़ें- भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की कितनी है नेटवर्थ? 2 साल में बढ़ी 2 करोड़ संपत्ति, लग्जरी कार के हैं शौकीन

जियो हॉटस्टार पर आने के बाद भी फिल्म ने किया इतना कलेक्शन
78वें दिन (4 जून)- 7 लाख
79वें दिन- 2 लाख
80वें दिन- 3 लाख 
81 वें दिन- 3 लाख

टोटल- 15 लाख

बता दें कि फिल्म 225 करोड़ के बजट में बनी.  फिल्म ने नेट 1186.25 करोड़ की कमाई की. वहीं ग्रॉस 1399.77 करोड़ कमाए. फिल्म ने 961.25 करोड़ का प्रॉफिट कमाया. वहीं रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 427.22 परसेंट रहा. ओवरसीज फिल्म ने 438 करोड़ कमाए. वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 1837.77 करोड़ रहा.

ये भी पढ़ें- सलमान खान के करीबी दोस्त का हुआ निधन, श्मशान घाट पर इमोशनल हुए दबंग खान

फिल्म में दिखे ये स्टार्स

फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. आदित्य धर उरी जैसी फिल्में बना चुके हैं. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हुई. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में आया और दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज हुआ. फिल्म के दोनों पार्ट्स को बहुत सराहा गया. फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा का रोल प्ले किया, जो कि एक इंडियन स्पाई है और पाकिस्तान के ल्यारी जाता है और वहां कि गैंग में शामिल होते हैं.

फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आए थे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: ओटीटी पर रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही 'धुरंधर 2', जमकर बरसा रही पैसा, इतना किया कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही 'धुरंधर 2', जमकर बरसा रही पैसा, इतना किया कलेक्शन
बॉलीवुड
'सर 30 हजार दे दो...' दिग्गज एक्टर ने पैसे देकर खरीदा था ये बड़ा अवॉर्ड, फिर जिंदगी भर रहा मलाल
दिग्गज एक्टर ने पैसे देकर खरीदा था ये बड़ा अवॉर्ड, फिर जिंदगी भर रहा मलाल
बॉलीवुड
'सत्या आज रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती', मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों है फिल्म कल्ट क्लासिक
'सत्या आज रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती', मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों है फिल्म कल्ट क्लासिक
बॉलीवुड
800 करोड़ की हवेली और अरबों की दौलत...कितने रईस हैं सैफ अली खान, जानें कहां-कहां है प्रॉपर्टी?
800 करोड़ की हवेली, अरबों की दौलत...कितने रईस हैं सैफ, जानें कहां-कहां है प्रॉपर्टी?
Advertisement

वीडियोज

NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Tum Dena Sath Mera: Lalit के डर से फंसी Aprajita, हादसे के बीच Rakshit ने थामा हाथ!
बॉलीवुड न्यूज़: 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के बाद छिड़ी नई जंग, सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की PR टीम पर उठे सवाल! (09-06-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
फ़ुटबॉल
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को कितना पैसा मिलता है? रकम उड़ा देगी होश
फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को कितना पैसा मिलता है? रकम उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
फिल्म 'बंटवारा 1947' में बनीं सनी देओल की बेटी, 15 साल की उम्र में करेंगी बड़ा धमाका, जानें कौन हैं खुशी हजारे?
फिल्म 'बंटवारा 1947' में बनीं सनी देओल की बेटी, कौन हैं 15 साल की खुशी हजारे?
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
इंडिया
Explained: भारत में लोग एक ही बच्चा पैदा करेंगे! महिलाओं की नौकरी-शिक्षा और देर से शादी कैसे बनेगी वजह?
भारत में लोग एक ही बच्चा पैदा करेंगे! महिलाओं की नौकरी-शिक्षा और देर से शादी कैसे बनेगी वजह?
ट्रेंडिंग
Video: 'मजनू भाई सही थे' वेलकम फिल्म के पेंटिंग हुई सच- वायरल वीडियो देख उछल पड़े लोग
'मजनू भाई सही थे' वेलकम फिल्म के पेंटिंग हुई सच- वायरल वीडियो देख उछल पड़े लोग
Home Tips
Home Remedies For Ants: सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget