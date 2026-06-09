रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. ओटीटी पर स्ट्रीम होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इस फिल्म ने फैंस दिलों में खास जगह बनाई है. फिल्म को 12वें रविवार को 25 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

बता दें कि 'धुरंधर 2' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म 4 जून को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी. आमतौर पर जब फिल्म ओटीटी पर आती है तो उसका थिएट्रिकल रन बंद हो जाता है. लेकिन 'धुरंधर2' के साथ ऐसा नहीं हुआ है. फिल्म जमकर कमाई कर रही है.

81वें दिन 'धुरंधर 2' ने किया इतना कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 81वें दिन 3 लाख की कमाई की. फिल्म को 40 शोज मिले पूरे इंडिया में. वहीं फिल्म को 25 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को लेकर अभी भी क्रेज है.

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जियो हॉटस्टार पर आने के बाद भी फिल्म ने किया इतना कलेक्शन

78वें दिन (4 जून)- 7 लाख

79वें दिन- 2 लाख

80वें दिन- 3 लाख

81 वें दिन- 3 लाख

टोटल- 15 लाख

बता दें कि फिल्म 225 करोड़ के बजट में बनी. फिल्म ने नेट 1186.25 करोड़ की कमाई की. वहीं ग्रॉस 1399.77 करोड़ कमाए. फिल्म ने 961.25 करोड़ का प्रॉफिट कमाया. वहीं रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट 427.22 परसेंट रहा. ओवरसीज फिल्म ने 438 करोड़ कमाए. वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 1837.77 करोड़ रहा.

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फिल्म में दिखे ये स्टार्स

फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. आदित्य धर उरी जैसी फिल्में बना चुके हैं. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हुई. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में आया और दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज हुआ. फिल्म के दोनों पार्ट्स को बहुत सराहा गया. फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा का रोल प्ले किया, जो कि एक इंडियन स्पाई है और पाकिस्तान के ल्यारी जाता है और वहां कि गैंग में शामिल होते हैं.

फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आए थे.