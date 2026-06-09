हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाभोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की कितनी है नेटवर्थ? 2 साल में बढ़ी 2 करोड़ संपत्ति, लग्जरी कार के हैं शौकीन

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की कितनी है नेटवर्थ? 2 साल में बढ़ी 2 करोड़ संपत्ति, लग्जरी कार के हैं शौकीन

Pawan Singh Net worth: पवन सिंह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. पवन सिंह करोड़ों के मालिक हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. आइए जानते हैं एक्टर की नेटवर्थ के बारे में.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Jun 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. पवन सिंह की दमदार पर्सनैलिटी और लग्जरी लाइफ चर्चा में रहती है. उन्होंने फिल्मों और गानों से खूब कमाई की है. अब वो पॉलिटिक्स में भी एंट्री करने जा रहे हैं. पवन सिंह को बिहार विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है.

पवन सिंह की नेटवर्थ

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, पवन सिंह की संपत्ति 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 2.7 करोड़ रुपये बढ़ी है. पवन सिंह की कुल नेटवर्थ 19.44 करोड़ रुपये है. उनके पास लगभग 4 करोड़ की 4 कारें हैं. इसमें एक लैंड क्रूजर गाड़ी भी है.

बता दें कि पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह के साथ हुई थी. लेकिन ज्योति संग अब उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है. बात तलाक तक पहुंच गई है. उनका तलाक केस कोर्ट में हैं. ज्योति सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर पवन सिंह को लेकर पोस्ट भी करती रहती हैं. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की कितनी है नेटवर्थ? 2 साल में बढ़ी 2 करोड़ संपत्ति, लग्जरी कार के हैं शौकीन
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की कितनी है नेटवर्थ? 2 साल में बढ़ी 2 करोड़ संपत्ति, लग्जरी कार के हैं शौकीन
भोजपुरी सिनेमा
Bhojpuri Song: खेसारी लाल का ये भोजपुरी सॉन्ग 2 महीने बाद भी कर रहा ट्रेंड, मिले मिलियन्स व्यूज
'कमर में दागी...', खेसारी लाल का ये भोजपुरी सॉन्ग 2 महीने बाद भी कर रहा ट्रेंड, मिले मिलियन्स व्यूज
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह को एमएलसी का टिकट मिलने पर फूले नहीं समा रहे बड़े भाई, बोले- नाम रोशन करेंगे
पवन सिंह को एमएलसी का टिकट मिलने पर फूले नहीं समा रहे बड़े भाई, बोले- नाम रोशन करेंगे
भोजपुरी सिनेमा
सरोगेसी से दो बच्चों की मां बनीं संभावना सेठ, ऑपरेशन थियेटर में खूब रोईं, OT से दिखाया डिलीवरी का हर सीन
मां बनने के बाद खूब रोईं संभावना सेठ, ऑपरेशन थियेटर से दिखाया बच्चों की डिलीवरी का सीन
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Tum Dena Sath Mera: Lalit के डर से फंसी Aprajita, हादसे के बीच Rakshit ने थामा हाथ!
बॉलीवुड न्यूज़: 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के बाद छिड़ी नई जंग, सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की PR टीम पर उठे सवाल! (09-06-26)
PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
फ़ुटबॉल
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट
मोहम्मद सिराज क्यों आयरलैंड-इंग्लैंड टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
मोहम्मद सिराज क्यों टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
बॉलीवुड
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर
US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत, अब हालात क्या?
एग्रीकल्चर
खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका
खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका
शिक्षा
हमदर्द इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी राहत, 150 MBBS और 49 PG सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ
हमदर्द इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी राहत, 150 MBBS और 49 PG सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget