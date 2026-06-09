भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. पवन सिंह की दमदार पर्सनैलिटी और लग्जरी लाइफ चर्चा में रहती है. उन्होंने फिल्मों और गानों से खूब कमाई की है. अब वो पॉलिटिक्स में भी एंट्री करने जा रहे हैं. पवन सिंह को बिहार विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है.

पवन सिंह की नेटवर्थ

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, पवन सिंह की संपत्ति 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 2.7 करोड़ रुपये बढ़ी है. पवन सिंह की कुल नेटवर्थ 19.44 करोड़ रुपये है. उनके पास लगभग 4 करोड़ की 4 कारें हैं. इसमें एक लैंड क्रूजर गाड़ी भी है.

बता दें कि पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह के साथ हुई थी. लेकिन ज्योति संग अब उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है. बात तलाक तक पहुंच गई है. उनका तलाक केस कोर्ट में हैं. ज्योति सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर पवन सिंह को लेकर पोस्ट भी करती रहती हैं.