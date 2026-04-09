‘धुरंधर 2’ की तीसरे बुधवार धीमी पड़ी रफ्तार, पहली बार सिंगल डिजिट में किया कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉलीवुड के इतिहास की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और हर गुज़रते दिन के साथ नए बेंचमार्क सेट कर रही है. हालांकि दो हफ़्ते की ब्लॉकबस्टर कमाई के बाद अब तीसरे हफ्ते में इसकी रफ्तार धीरे-धीरे धीमी पड़ रही है. तीसरे मंडे को इसने सबसे कम कमाई की थी हालांकि तीसरे मंगलवार को इसने थोड़ी रफ्तार भी बढ़ाई लेकिन रिलीज के 21वे दिन यानी तीसरे बुधवार को इसके कलेक्शन को बड़ा झटका लगा है. जानते हैं इसने कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर 2’ ने 21वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. इसने इतनी भयंकर कमाई कर डाली है कि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. यहां तक कि इसने साउथ के किले में सेंध लगाते हुए सिर्फ पुष्पा 2 को छोड़कर सभी पैन इंडिया फिल्मों के रिकॉर्ड को मात दे दी है. लेकिन रिलीज के तीसरे मंडे से इसकी कमाई में मंदी देखी जा रही है. वहीं तीसरे बुधवार तो इतने पहली बार सिंगल डिजिट में कलेक्शन किया है.

वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘धुरंधर 2’ ने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ कमाए थे. इसके दूसरे हफ्ते का कारोबार 263.65 करोड़ रुपये रहा.

वहीं 16वें दिन इसने 21.55 करोड़, 17वें दिन 25.65 करोड़, 18वें दिन 28.25 करोड़, 19वें दिन 10 करोड़ और 20वें दिन 10.10 करोड़ की कमाई की.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 7.90 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘धुरंधर 2’ की 21 दिनों की कुल कमाई अब 1041.27 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर 2’ बनी तीसरे बुधवार चौथी हाईएस्ट फिल्म

तीसरे बुधवार को ‘धुरंधर 2’ का डबल डिजिट में कमाई करने का रिकॉर्ड टूट गया. वहीं ये फिल्म भारत में सभी भाषाओं में तीसरे बुधवार को सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप 3 फिल्मों में जगह बनाने से भीचूक गई. हालांकि, यह टॉप 5 में शामिल हो गई है.

भारतीय सिनेमा में अब तक का सबसे ज़्यादा तीसरे बुधवार का कलेक्शन (नेट)