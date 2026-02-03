Dhurandhar 2 Box Office Day 1: इस साल की मोस्ट अवटेड फिल्म 'धुरंधर- द रिवेंज' (Dhurandhar 2- The Revenge) का टीजर रिलीज हो गया है. इस फिल्म का नाम भले ही अलग ही लेकिन इसे फैंस 'धुरंधर 2' ही कह रहे हैं. मेकर्स ने बहुत ही खास स्ट्रैटजी अपनाई है. 'धुरंधर' अभी थियेटर्स से पूरी तरह हटी भी नहीं है और इसी बीच 'धुरंधर 2' का टीजर रिलीज कर दिया.

साथ ही, आज 'धुरंधर 2' से आज रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक आ गया है. इसके साथ मेकर्स ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि 'धुरंधर 2' हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज होगी.





'धुरंधर 2' रिलीज डेट

मेकर्स ने ये भी साफ कर दिया है कि 'धुरंधर 2' तय समय पर थियेटर में 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. इस फिल्म का क्लैश 'टॉक्सिक' से है.

अब आपको बताते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकती है? किन फिल्मों का रिकॉर्ड टूट सकता है और क्या नए रिकॉर्ड रणवीर सिंह अपने नाम कर पाएंगे.

पहले 'धुरंधर' की पहले दिन की कमाई जान लेते हैं

जब 'धुरंधर' रिलीज हुई तो इस फिल्म की ज्यादा चर्चा नहीं थी. इसे 28.6 करोड़ की इंडिया में नेट ओपनिंग मिली. बाद में अच्छे रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म का क्रेज बढ़ा और ये फिल्म हर रोज रिकॉर्ड कमाई करने लगी. 3 फरवरी 2026 तक धुरंधर 1300 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार चुकी है. फिल्म अब ओटीटी पर आ चुकी है इसके बाद भी लोग थियेटर में देखने पहुंच रहे हैं.

अब सीक्वल को लेकर बुहत ज्यादा चर्चा है. और चुकि पहला पार्ट पर ब्लॉकबस्टर का ठप्पा लग चुका है तो जानते हैं कि दूसरे पार्ट को कितनी ओपनिंग मिलेगी.

'धुरंधर 2' को कितने करोड़ की ओपनिंग मिलेगी

'धुरंधर 2' को इंडिया बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ की नेट ओपनिंग मिल सकती है. हिंदी बेल्ट में इसका हाइप बहुत ज्यादा है. ट्रेड आंकड़ें जारी करने वाली वेबसाइट ने ये आंकड़े जारी किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक टॉक्सिक से क्लैश के बावजूद ये फिल्म 60 करोड़ तक पहुंच सकती है.

पहले दिन इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है 'धुरंधर 2'

अगर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ आंकड़े के आस पास कमा लेती है तो वो पठान, जवान, KGF चैप्टर 2 (हिंदी) सहित इन कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी.

एनिमल- 63.8 करोड़ पठान- 57 करोड़ KGF चैप्टर 2 (हिंदी)- 53.95 करोड़ वॉर- 53.35 करोड़ जवान (हिंदी वर्जन)- 55 करोड़ (लगभग)

'धुरंधर 2- द रिवेंज' को सेंसर बोर्ड ने 'A'रेटिंग दी है. कोईमोई के मुताबिक अगर टॉक्सिक की रिलीज किसी वजह से आगे बढ़ जाती है फिर ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे. टॉक्सिक अगर रास्ते से हटे तो ये फिल्म इंडिया की A रेटेड टॉप 3 हाइएस्ट ओपनर फिल्मों में शामिल हो सकती है.

'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड तो रिलीज के कुछ घंटो में ही तोड़ देगी 'धुरंधर 2'

2026 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म का रिकॉर्ड अभी सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के पास है. 'बॉर्डर 2' ने इंडिाय में पहले दिन 30 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. अगर 'धुरंधर 2' से कंपेयर करें तो रणवीर सिंह की फिल्म रिलीज के चंद घटों में ही ये रिकॉर्ड पार कर जाएगी.

टॉप A-रेटेड फिल्मों की ओपनिंग (इंडिया नेट कलेक्शन)

सालार – 90.7 करोड़ दे कॉल हिम OG- 84.7 करोड़ कुली- 65 करोड़ एनिमल - 63.8 करोड़ धुरंधर- 28.6 करोड़

फिल्म गुरुवार, 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है, जिससे इसे चार दिन के लंबे वीकेंड का पूरा फायदा मिलेगा. रिलीज के दौरान ईद, गुड़ी पड़वा, उगादी जैसे फेस्टिवल भी हैं जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जबरदस्त बूस्ट दे सकते हैं.

'धुरंधर- द रिवेंज' का टीजर

आज मेकर्स ने दोपहर 12 बजे धुरंधर- द रिवेंज का टीजर रिलीज किया है. इसे पोस्ट करते हुए रणवीर सिंह ने लिखा, 'ये नया हिंदुस्तान है और ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी'

देखें टीजर

आपको बता दें कि धुरंधर द रिवेज को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इसमें रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन लीड रोल में हैं. 'धुरंधर 2' को ज्योति देशपांडे (जियो स्टूडियोज) और लोकेश धर और आदित्य धर (B62 स्टूडियोज) ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.