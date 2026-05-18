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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाkaruppu BO Live: बॉक्स ऑफिस पर 'करुप्पू' का जलवा बरकरार, सोमवार को 73 करोड़ के पार

karuppu BO Live: बॉक्स ऑफिस पर 'करुप्पू' का जलवा बरकरार, सोमवार को 73 करोड़ के पार

karuppu Box Office Collection Day 4 Live: सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पू' ने पहला वीकेंड तो पार लिया ऐसे में अब चलिए बताते हैं फिल्म पहले मंडे टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रही है.

By : राहुल यादव | Updated at : 18 May 2026 06:09 PM (IST)
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तमिल स्टार सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. ये रिलीज के बाद ही थिएटर्स में छाई हुई है. तमिल और तेलुगु दर्शकों के बीच फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. यही वजह है कि फिल्म ने महज तीन दिनों में ही इंडिया में 50 करोड़ का आंकड़ा और वर्ल्डवाइड 100 करोड़ पार कर लिया है. ऐसे में अब फिल्म अपने मंडे टेस्ट से भी गुजर रही है. चलिए बताते हैं अब तक कितनी कमाई कर ली है.

'करुप्पू' का चौथे दिन का कलेक्शन

'करुप्पू' वीकेंड के मुकाबले चौथे दिन यानी कि सोमवार को धीमी चाल से कमाई कर रही है. शुरू के तीन दिनों से चौथे दिन कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, फिल्म ठीक-ठाक कलेक्शन कर रही है. 

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने सोमवार को 5.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. लेकिन फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.
- फिल्म ने चार दिनों में 73.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जिसमें तमिल में 62.23 करोड़ और तेलुगु में 11.02 करोड़ का कलेक्शन किया.
- वहीं, फिल्म ने महज तीन दिनों में वर्ल्डवाइड 120.90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

यह भी पढ़ें: 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम

'सिंघम 2' को पछाड़ने की रेस में 'करुप्पू'

इतना ही नहीं, फिल्म 'करुप्पू' ने 'कंगुवा' और 24 (108.9 करोड़) जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया और ये सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. ऐसे में अब मेकर्स की नजर सोमवार के कलेक्शन पर है. वीकेंड पर वर्ल्डवाइड 120.90 करोड़ कमाई करने के बाद माना जा रहा है कि सोमवार को ये 'सिंघम 2' को पीछे छोड़ देगी, जिसका ग्रॉस कलेक्शन 122.80 करोड़ है. गौरतलब है कि तमिल फिल्म 'सिंघम 2' सूर्या की पहली 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म है.

यह भी पढ़ें: 'हाथ मत लगाओ' गोविंदा के बाउंसर और पैप्स के बीच हुआ बुरा झगड़ा, आई हाथापाई की नौबत, वीडियो वायरल

'करुप्पू' के बारे में

बहरहाल, अगर सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' के बारे में बात की जाए तो इसमें एक्टर सूर्या के साथ तृषा कृष्णन भी लीड रोल में हैं. इसमें दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म की कहानी भ्रष्ट सिस्टम और ईमानदार पुलिस अफसर की है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 18 May 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Karuppu Box Office Collection
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