आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. ये फिल्म आते ही छा गई थी और रिलीज के एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. फिल्म में अक्षय खन्ना की मौत हो गई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना नजर आने वाले हैं और उन्होंने कुछ सीन्स शूट करने के लिए ज्वाइन भी किया है. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय ने कोई सीन शूट नहीं किया है. अक्षय धुरंधर 2 में नजर आएंगे लेकिन उन्होंने कोई फ्रेश सीन शूट नहीं किया है. वहीं आदित्य ने धुरंधर 2 के ट्रेलर पर काम करना शुरू कर दिया है.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 पर जमकर काम हो रहा है. आदित्य धर इस समय फिल्म के ट्रेलर की एडिटिंग में बिजी हैं. मेकर्स फरवरी के आखिर तक ट्रेलर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं. आदित्य ट्रेलर एडिट पर काम कर रहे हैं. उनका मकसद एक बार फिर कुछ असरदार पेश करना है.

बैकग्राउंड साउंड पर काम शुरू किया

सोर्स के मुताबिक इसके अलावा शाश्वत सचदेव ने फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर पर काम करना शुरू कर दिया है. साउंड और विजुअल दोनों को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है. टीम 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली धुरंधर 2 के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

अक्षय के होंगे लिमिटेड सीन्स

अक्षय खन्ना के सीन्स की बात करें तो धुरंधर 2 में ये बहुत ही लिमिटेड होने वाला है. वो सिर्फ फ्लैशबैक सीन्स में नजर आएंगे जिन्हें पहले ही शूट किया जा चुका है. फिलहाल अक्षय खन्ना के साथ कोई एक्स्ट्रा शूटिंग नहीं हो रही है. उनके हिस्से की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी और वे कहानी के अहम फ्लैशबैक पलों का हिस्सा हैं.

धुरंधर की बात करें तो ये 5 दिसंबर को सिनेमाघरों रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और आर माधवन भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे.

