टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से मानी जाने वाली आकांक्षा चमोला इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं.बता दें आकांक्षा ने स्वरागिनी जैसे शोज में काम किया है.आकांक्षा इन दिनों खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं, इसके पीछे की वजह है होनो वाली ट्रोलिंग.दरअसल, उन्होंने प्री-बर्थडे पार्टी में आकांक्षा ने आवेज दरबार के संग दमदार डांस किया.

इंस्टाग्राम पर उनका वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है.हालांकि, फैंस को उनका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया.जल्द ही आकांक्षा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है. इस खुशी में उन्होंने हाल ही में प्री-बर्थडे पार्टी रखी थी.

आकांक्षा ने किा एनर्जेटिक डांस

इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आवेज दरबार के साथ हाई-एनर्जी डांस किया.पार्टी में आकांक्षा ने चिकनी चमेली पर आवेज दरबार के संग जमकर डांस किया.इस दौरान आकांक्षा को एनर्जेटिक अंदाज में देखा गया.उन्होंने बहुत शानदार स्टेप्स फॉलो करने की कोशिश की.

इंस्टाग्राम पर आकांक्षा के डांस वीडियो को अपलोड किया गया जो जमकर वायरल हो रहा है.आकांक्षा की वीडियो पर फैंस ने जमकर कॉमेंट की बौछार की.एक तरफ जहां लोगों ने उनके डांस की खूब तारीफ की. वहीं, कई लोगों ने उनके डांस स्टेप्स और बॉडी लैंग्वेज का खूब मजाक बनाया.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह का रिएक्शन दिया. एक यूजर ने लिखा,'हर जगह डांस करने पहुंच जाती है.'वहीं दूसरे यूजर ने लिखा,'हर जगह डांस करने पहुंच जाती है.'वहीं, दूसरे यूजर लिखा,'जीके इसे झेलता कैसे है.' एक और यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'पागल लगती है यार'.वहीं, एक यूजर ने लिखा,'ओवरएक्टिंग की दुकान है ये.' वहीं, कुछ लोगों ने छपरी डांस बताया. तो कुछ लोगों का कहना था कि ये मर्दों की तरह नाच रही है.

