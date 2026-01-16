हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनगौरव खन्ना की वाइफ ने किया बेफ्रिक होकर डांस, स्टेप्स को देख भड़के लोग, वीडियो वायरल

गौरव खन्ना की वाइफ ने किया बेफ्रिक होकर डांस, स्टेप्स को देख भड़के लोग, वीडियो वायरल

गौरव खन्ना की वाइफ और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों लाइमलाइट में छाई हुई हैं.इन दिनों सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं.अब लेटेस्ट वीडियो को लेकर वो जमकर ट्रोल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Jan 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से मानी जाने वाली आकांक्षा चमोला इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं.बता दें आकांक्षा ने स्वरागिनी जैसे शोज में काम किया है.आकांक्षा इन दिनों खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं, इसके पीछे की वजह है होनो वाली ट्रोलिंग.दरअसल, उन्होंने प्री-बर्थडे पार्टी में आकांक्षा ने आवेज दरबार के संग दमदार डांस किया.

इंस्टाग्राम पर उनका वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है.हालांकि, फैंस को उनका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया.जल्द ही आकांक्षा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है. इस खुशी में उन्होंने हाल ही में प्री-बर्थडे पार्टी रखी थी.

आकांक्षा ने किा एनर्जेटिक डांस

इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आवेज दरबार के साथ हाई-एनर्जी डांस किया.पार्टी में आकांक्षा ने चिकनी चमेली पर आवेज दरबार के संग जमकर डांस किया.इस दौरान आकांक्षा को एनर्जेटिक अंदाज में देखा गया.उन्होंने बहुत शानदार स्टेप्स फॉलो करने की कोशिश की.

इंस्टाग्राम पर आकांक्षा के डांस वीडियो को अपलोड किया गया जो जमकर वायरल हो रहा है.आकांक्षा की वीडियो पर फैंस ने जमकर कॉमेंट की बौछार की.एक तरफ जहां लोगों ने उनके डांस की खूब तारीफ की. वहीं, कई लोगों ने उनके डांस स्टेप्स और बॉडी लैंग्वेज का खूब मजाक बनाया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह का रिएक्शन दिया. एक यूजर ने लिखा,'हर जगह डांस करने पहुंच जाती है.'वहीं दूसरे यूजर ने लिखा,'हर जगह डांस करने पहुंच जाती है.'वहीं, दूसरे यूजर लिखा,'जीके इसे झेलता कैसे है.' एक और यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'पागल लगती है यार'.वहीं, एक यूजर ने लिखा,'ओवरएक्टिंग की दुकान है ये.' वहीं, कुछ लोगों ने छपरी डांस बताया. तो कुछ लोगों का कहना था कि ये मर्दों की तरह नाच रही है.

ये भी पढ़ें:-Ek Din Teaser: फ्रेश जोड़ी, फ्रेश रोमांस! ‘एक दिन’ के टीज़र में साई पल्लवी और जुनैद खान ने जीता दिल

Published at : 16 Jan 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
बॉलीवुड
Ek Din Teaser: फ्रेश जोड़ी, फ्रेश रोमांस! ‘एक दिन’ के टीज़र में साई पल्लवी और जुनैद खान ने जीता दिल
‘एक दिन’ के टीज़र में साई पल्लवी और जुनैद खान ने जीता दिल
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
स्पोर्ट्स
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : Mumbai में Shivsena - BJP के बीच जोरदार टक्कर !
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results:BMC में VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें,जानिए कौन आगे
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : बस खुलने वाली है चुनाव की पेटी ! । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : 3 दशक बाद BMC से शिवसेना की विदाई । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : नतीजों से पहले EXIT POLL के नतीजों ने चौंकाया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
बॉलीवुड
Ek Din Teaser: फ्रेश जोड़ी, फ्रेश रोमांस! ‘एक दिन’ के टीज़र में साई पल्लवी और जुनैद खान ने जीता दिल
‘एक दिन’ के टीज़र में साई पल्लवी और जुनैद खान ने जीता दिल
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
स्पोर्ट्स
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
जनरल नॉलेज
BMC Elections 2026: MCD से कितना अमीर है BMC, जानें दोनों के मेयर में कौन ज्यादा ताकतवर?
MCD से कितना अमीर है BMC, जानें दोनों के मेयर में कौन ज्यादा ताकतवर?
जनरल नॉलेज
कौन कराता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, क्या इसमें भी होती है चुनाव आयोग की दखल?
कौन कराता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, क्या इसमें भी होती है चुनाव आयोग की दखल?
हेल्थ
सर्दियों में कब और किस वक्त खानी चाहिए मूली, जानें डाइजेशन सिस्टम को कैसे करती है मजबूत?
सर्दियों में कब और किस वक्त खानी चाहिए मूली, जानें डाइजेशन सिस्टम को कैसे करती है मजबूत?
बिजनेस
भारत की IMF की ने ऐसी तारीफ, सुनकर चीन-पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक लगेगी मिर्ची
भारत की IMF की ने ऐसी तारीफ, सुनकर चीन-पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक लगेगी मिर्ची
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget