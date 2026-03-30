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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 का मैच, घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड को 'प्रपोज' करने का बनाया प्लान; हो गया 'पोपट'

IPL 2026 का मैच, घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड को 'प्रपोज' करने का बनाया प्लान; हो गया 'पोपट'

Proposal In MI vs KKR Match: मुंबई इंडियंस और कोलकात नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान एक प्रपोजल का वीडियो सामने आया, जिसमें प्लान चौपट होता दिखा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 30 Mar 2026 03:29 PM (IST)
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आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला बीते रविवार (29 मार्च) मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया. मैच में मुंबई ने 220 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए आसानी से जीत दर्ज की. लेकिन मैच के बाद फैंस का ध्यान एक वीडियो पर गया, जिसमें एक फैन स्टैंड्स में अपनी गर्लफ्रेंड को घुटने पर बैठकर फिल्मी अंदाज में प्रपोज करता दिखा, लेकिन फैन का प्लान सफल होने की बजाय पूरी तरह से पोपट हो गया. 

सोशल मीडिया पर इस प्रपोजल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे फिल्मी अंदाज में प्रपोज करने वाला प्लान चौटप हुआ. हालांकि बाद में शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को अगूंठी पहनाई. 

पहनाने से पहले गिर गई अंगूठी

वीडियो में देखा जा सकता है कि मुंबई इंडियंस की जर्सी पहने हुए शख्स, केकेआर की जर्सी में नजर आ रही महिला को फिल्मी अंदाज में प्रपोज करने के लिए घुटने पर बैठता है. लेकिन अचानक शख्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिर जाता है. उसके हाथ से अंगूठी भी छूट जाती है. 

 
 
 
 
 
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हालांकि स्टैंड्स में मौजूद बाकी लोग अंगूठी को ढूंढते हैं. फिर मुंबई का फैन अपनी गर्लफ्रेंड को अंगूठी पहनाता है. इस तरह यह प्लान चौपट होते-होते अंत में सफल हो गया. फैंस इस वीडियो काफी पंसद कर रहे हैं. 

मैच में मुंबई का कमाल 

बात करें मुकाबले की, तो वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 220/4 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए अजिंक्य रहाणे ने बसे बड़ी पारी खेलते हुए 40 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 67 रन स्कोर किए. इसके अलावा अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली. 

इसके बाद रन चेज के लिए उतरी मुंबई इंडियंस ने 19.1 ओवर में 224/4 रन बनाकर जीत अपने खाते में डाल ली. टीम के लिए रियान रिकल्टन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 43 गेंदों में 4 चौके और 8 छक्कों की मदद से 81 रन स्कोर किए. इसके अलावा रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्के लगाकर 78 रन बनाए. 

 

यह भी पढ़ें: RR vs CSK Pitch, Weather Report: बारिश न बिगाड़ दे आज के IPL मैच का मजा, पढ़ें राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच की पिच और वेदर रिपोर्ट

Published at : 30 Mar 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
MI Vs KKR Proposal IPL 2026
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