Dharmendra Net Worth: कितने करोड़ के मालिक हैं धर्मेंद्र, आलीशान फार्महाउस और लग्जीरियस गाड़ियों के हैं मालिक

Dharmendra Net Worth: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपनी तबीयत को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फैंस उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच आपको उनकी नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 11 Nov 2025 07:52 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को लेकर फैंस चिंता में हैं. 10 नवंबर को एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रिपोर्ट्स की मांने तो एक्टर को वेंटिलेटर पर रखा गया है. उनसे मिलने के लिए परिवार के कई सदस्य भी पहुंचे थे. हेमा मालिनी और सनी देओल भी अस्पताल पहुंचे थे. बॉलीवुड सेलेब्ल सलमान खान, गोविंदा और शाहरुख खान भी अस्पताल पहुंचे थे. पूरा देश धर्मेंद्र के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहा है. धर्मेंद्र अपने फार्महाउस में अकेले रहते हैं. साथ ही उनके पास कई लग्जीरियस गाड़ियां भी हैं. आइए आपको एक्टर की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है. एक्टिंग के साथ उन्होंने कई चीजों में इन्वेस्ट भी किया हुआ है. धर्मेंद्र का अपना गरम धरम नाम से रेस्टोरेस्ट है. जिसकी चेन कई शहरों में है. इसके अलावा उनका हीमैन नाम का भी एक रेस्टोरेंट है. अपने कलनरी और हॉस्पिटैलिटी फील्ड से धर्मेंद्र मोटी रकम कमाते हैं.

 
 
 
 
 
कितनी है नेटवर्थ

धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में अपना नाम मेहनत और टैलेंट के दम पर बनाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 450 करोड़ रुपये है. उनके पास एक आलीशान फार्महाउस है. जिसमें वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रहते हैं. उनका ये आलीशान फार्महाउस खंडाला में है. जिसकी वीडियो औऱ फोटोज धर्मेंद्र अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.उनका ये फार्महाउस 100 एकड़ में फैला हुआ है. जहां पर स्वीमिंग पूल से लेकर थेरेपी तक सब चीजें हैं.

लग्जीरियस गाड़ियों का है शौक

धर्मेंद्र को लग्जीरियस गाड़ियों का भी शौक है. उनकी पहली कार फिएट 1100 है. जिससे वो इमोशनली बहुत कनेक्टिड हैं. इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास, मर्सिडीज बेंज एसएल 500 और लैंड रोवर रेंज रोवर है. वो अक्सर अपनी महंगी कार में ही स्पॉट होते हैं. उनके अंदाज के फैंस दीवाने हैं.

Published at : 11 Nov 2025 07:52 AM (IST)
