'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' देख चुके नेटिजंस के क्या हैं रिव्यूज, सोशल मीडिया पर हो रही क्या बातें

द डफर ब्रदर्स की हिट सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का 5वां और आखिरी सीजन ओटीटी पर रिलीज हो चुका है. 26 नवंबर से ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है और इंटरनेट यूजर्स इसे देखने के बाद अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. लेकिन इस बार 'स्ट्रेंजर थिंग्स' को दर्शकों के प्यार के साथ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है. जानिए सोशल मीडिया पर 'स्ट्रेंजर थिंग्स' को लेकर हो रही है क्या-क्या बातें.

हर एक चीज है बिल्कुल परफेक्ट

सोशल मीडिया पर 'स्ट्रेंजर थिंग्स' को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं. यूजर्स अपने-अपने रिएक्शन भी शेयर कर रहे हैं. इसी बीच एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट देखने को मिला जहां एक यूजर ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स' को लेकर अपनी राय शेयर की.

यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए सीरीज की तारीफ की और लिखा कि, 'स्टारकास्ट की एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, सींस डिलीवर करने का तरीका, सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं.' तो वहीं दूसरे यूजर ने भी अपने पोस्ट के जरिए डफर ब्रदर्स की खूब तारीफ की.

stranger things 5 spoilers

The acting, the music, the cinematography, how the scene is delivered, EVERYTHING IS PERFECT EVERYTHING IS ABSOLUTELY AND TRUELY AMAZINGLY PERFECT. pic.twitter.com/5JWV4CyCM6 — ɐuuɐ | Sorcerer | ST5 spoilers (@c4stlebylers) November 27, 2025

Shawn Levy says the #StrangerThings5 finale is nothing short of a masterpiece.



“Having watched the final episode of the final season of Stranger Things, it is a masterpiece. The Duffers have stuck that landing, 10 out of 10 perfect. It’s so deeply satisfying and moving. I have… pic.twitter.com/YeoQffIUwn — Stranger Things Spoilers (@SThingsSpoilers) November 12, 2025

बायर के पास हैं सुपर पावर्स

एक्स पर कई पोस्ट ट्रेंड कर रहे हैं जिसमें ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ के वॉल्यूम 1 का स्पॉइलर दिया गया. इसमें कई यूजर्स ने शेयर किया कि इस बार बायर के पास सुपर पावर्स होंगे. वहीं एक यूजर ने सीरीज के एक सीन का क्लिप भी शेयर किया जहां बायर अपने दोस्तों, अपनी मां और अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा लेता है. यूजर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्टर की खूब तारीफ की.

Stranger things s5 spoilers

My boy saved both his best friends , mother , gay bestie and the whole damm town after being in excruciating and completely drained moments ago now scream the useless allegations I dare you …pic.twitter.com/7gx18FcXkA — ʎןןƎ (@theogparty7) November 27, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ की कहानी के खिलाफ भी दिखें यूजर्स

वैसे तो सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ के वॉल्यूम 1 की बहुत सराहना की है. लेकिन इनमें से कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्हें इस सीरीज की कहानी पसंद नहीं आई. एक यूजर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया और बताया कि उन्हें ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ के प्लॉट की मोमेंटम काफी धीमी लगी. इसके अलावा इतना मेगा स्टारकास्ट भी कुछ खास नहीं था. लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट में माया हॉक के एक्टिंग की बहुत प्रशंसा की.

#StrangerThings5 is… odd. The show really struggles with its large cast, and most get only a few truly meaningful things to do. The plot feels like it barely advances, and there’s a weird lack of momentum. Maya Hawke kinda acting circles around the rest pic.twitter.com/7GgQBjcpox — David S. Caballero (@DavidSCaballer2) November 27, 2025

'हर एक चीज उलझी हुई थी... '

‘स्ट्रेंजर थिंग्स ’ के फैंस सीजन देखने के बाद काफी निराश नजर आ रहे हैं. जहां कई लोगों ने इसकी सिनेमेटोग्राफी की जमकर तारीफ की तो वहीं कई लोगों को ये काफी मिक्सड अप लगा. अपने एक्स हैंडल पर एक यूजर ने पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने लिखा कि, 'एक्टिंग, इफेक्ट्स, स्टोरी की पेस, एडिटिंग और हर एक चीज काफी उलझी थी. ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ के आखिरी सीजन की कहानी कुछ ऐसी ही रही. इससे ज्यादा रैंडम और नॉनसेंस शो मैंने आज तक नहीं देखा. '

the acting, the effects, the pacing, the editing, the story, all just jumbled and weird like no way that was the majority of the last season of stranger things. Just the most random, nonsensical, watching another show type shit i've ever seen — Eleanor🪐 (@kimchii06) November 27, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ के बारे में

डफर ब्रदर्स की ये साइंस फिक्शन सीरीज 2016 में रिलीज हुई थी. तब से लेकर आज तक ये लगातार अपने फैंस को एंटरटेन कर रही है. इस हिट सीरीज का पांचवां सीजन 26 नवंबर को रिलीज हुआ. लेकिन मेकर्स ने अपनी इस फ्रेंचाइजी को खत्म करने का यूनिक आइडिया निकला है और वो इसके पांचवें सीजन को दो पार्ट्स में रिलीज करेंगे. बता दें, ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ का वॉल्यूम 2 न्यू ईयर इव के मौके पर रिलीज किया जाएगा.