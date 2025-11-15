बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को कुछ दिनों पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद भर्ती करवाया गया था. जहां कुछ दिन पहले उनकी हालत काफी नाजुक थी. हालांकि अब एक्टर को छुट्टी दे दी गई है. अब उनका इलाज घर पर ही चल रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर चारों तरफ सिर्फ एक्टर के नाम के ही चर्चे हो रहे हैं. इसी बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरी क्यों हेमा मालिनी से शादी के बाद भी एक्टर की पहली पत्नी उनके दिल के करीब हैं.

बॉलीवुड डेब्यू से पहले हुई थी धर्मेंद्र-प्रकाश कौर की शादी

दरअसल धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी. उस वक्त एक्टर की उम्र सिर्फ 19 साल ही थी. धर्मेंद्र और प्रकाश कौर शादी के बाद पहले बेटे सनी देओल के पेरेंट्स बने. फिर धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कदम रखा था. ऐसे में जब एक्टर ने हिंदी सिनेमा में स्ट्रगल किया, तो प्रकाश कौर ही हर कदम उनके साथ खड़ी रही थी. फिर जब एक्टर सुपरस्टार बन गए तो प्रकाश कौर ने घर और बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी संभाली थी. इस शादी से एक्टर के सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं.

View this post on Instagram A post shared by Karan Deol (@imkarandeol)

धर्मेंद्र ने की थी पहली पत्नी की तारीफ

बता दें धर्मेंद्र कई बार पब्लिकली अपनी पहली वाइफ प्रकाश कौर की तारीफ कर चुके हैं. एक्टर उन्हें अपनी लाइफ का फाउंनडेशन बताते हैं. जब उन्होंने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी कर ली थी. तब भी पहली वाइफ ने एक्टर का ही बचाव किया था. स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था, ‘कोई भी पुरुष हेमा जैसी महिला की ओर आकर्षित हो सकता है..’

अब कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत?

बता दें धर्मेंद्र 89 साल के हो चुके हैं. काफी दिन तक अस्पताल में रहने के बाद अब एक्टर का इलाज उनके घर पर ही किया जा रहा है और उनकी हालत में सुधार भी बताया जा रहा है. कुछ दिनों पहले उनकी मौत की फेक खबर भी सामने आई थी. जिसके बाद देओल फैमिली ने मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली थी.

ये भी पढ़ें -

बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुईं शिल्पा शेट्टी, येलो सूट में दिखा ट्रेडिशनल अवतार, ये स्टार्स भी पहुंचे