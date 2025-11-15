हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहेमा मालिनी से शादी के बाद भी धर्मेंद्र के दिल के करीब रही पहली पत्नी प्रकाश कौर, वजह जान आप भी करेंगे तारीफ

हेमा मालिनी से शादी के बाद भी धर्मेंद्र के दिल के करीब रही पहली पत्नी प्रकाश कौर, वजह जान आप भी करेंगे तारीफ

Dharmendra First Wife Prakash Kaur: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर हैं. दोनों शादी के बाद चार बच्चों के पेरेंट्स बने.

By : सखी चौधरी | Updated at : 15 Nov 2025 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को कुछ दिनों पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद भर्ती करवाया गया था. जहां कुछ दिन पहले उनकी हालत काफी नाजुक थी. हालांकि अब एक्टर को छुट्टी दे दी गई है. अब उनका इलाज घर पर ही चल रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर चारों तरफ सिर्फ एक्टर के नाम के ही चर्चे हो रहे हैं. इसी बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरी क्यों हेमा मालिनी से शादी के बाद भी एक्टर की पहली पत्नी उनके दिल के करीब हैं.  

बॉलीवुड डेब्यू से पहले हुई थी धर्मेंद्र-प्रकाश कौर की शादी

दरअसल धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी. उस वक्त एक्टर की उम्र सिर्फ 19 साल ही थी. धर्मेंद्र और प्रकाश कौर शादी के बाद पहले बेटे सनी देओल के पेरेंट्स बने. फिर धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कदम रखा था. ऐसे में जब एक्टर ने हिंदी सिनेमा में स्ट्रगल किया, तो प्रकाश कौर ही हर कदम उनके साथ खड़ी रही थी. फिर जब एक्टर सुपरस्टार बन गए तो प्रकाश कौर ने घर और बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी संभाली थी. इस शादी से एक्टर के सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Deol (@imkarandeol)

धर्मेंद्र ने की थी पहली पत्नी की तारीफ

बता दें धर्मेंद्र कई बार पब्लिकली अपनी पहली वाइफ प्रकाश कौर की तारीफ कर चुके हैं. एक्टर उन्हें अपनी लाइफ का फाउंनडेशन बताते हैं. जब उन्होंने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी कर ली थी. तब भी पहली वाइफ ने एक्टर का ही बचाव किया था. स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था, ‘कोई भी पुरुष हेमा जैसी महिला की ओर आकर्षित हो सकता है..’

अब कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत?

बता दें धर्मेंद्र 89 साल के हो चुके हैं. काफी दिन तक अस्पताल में रहने के बाद अब एक्टर का इलाज उनके घर पर ही किया जा रहा है और उनकी हालत में सुधार भी बताया जा रहा है. कुछ दिनों पहले उनकी मौत की फेक खबर भी सामने आई थी. जिसके बाद देओल फैमिली ने मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली थी.

Read
Published at : 15 Nov 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Prakash Kaur Bollywood
और पढ़ें
