हेमा मालिनी के साथ मौत से 4 महीने पहले धर्मेंद्र ने किया था डांस, वीडियो देखकर फैंस हुए इमोशनल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. उनके जाने से फैंस आज भी गम में हैं. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के पावर कपल्स में से एक हैं. मगर अब ये जोड़ी टूट चुकी है. धर्मेंद्र के निधन के बाद से हेमा मालिनी पूरी तरह से टूट गई हैं. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के फेवरेट कपल्स थे. हेमा मालिनी अक्सर धर्मेंद्र के साथ फोटोज शेयर करती रहती थीं. अब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों साथ में थिरकते नजर आ रहे हैं.

धर्मेंद्र के निधन से 4 महीने पहले दोनों ने साथ में एक वीडियो बनाया था. जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को आरजे अनिरुद्ध चावला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं. दोनों को ऐसे एंजॉय करता देख सब इमोशनल हो रहे हैं.

4 महीने पहले किया रिकॉर्ड

वायरल हो रहे वीडियो में धर्मेंद्र हाथ में आस पास फिल्म का पोस्टर पकड़े नजर आ रहे हैं. आरजे दरिया में फेंक दो चाबी गाना गा रहे हैं. उस गाने पर धर्मेंद्र थिरकते नजर आ रहे हैं. हेमा मालिनी भी इस वीडियो में धर्मेंद्र के साथ थिरकती नजर आ रही हैं. आरजे ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि धर्मेंद्र के निधन से 4 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था. उन्होंने लिखा- 'धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी के साथ कुछ यादगार पल. हमने उनके साथ मिलकर उनकी फिल्म 'आस पास' का गाना 'दरिया में फेंक दो चाबी' गाया था. धरम जी के निधन से 4 महीने पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी. जब मैं अपने कनाडा कॉन्सर्ट टूर के लिए उनकी ब्लेसिंग्स लेने गया था. तब मुझे नहीं पता था किये मेरी आखिरी मुलाकात होगी.'

View this post on Instagram A post shared by RJ Anirudh Chawla Official (@rjanirudhchawla)

फैंस हुए इमोशनल

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का ये वीडियो देखकर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- देखकर ऐसा लग रहा है, अभी भी धरमजी दुनिया में हैं. दूसरे ने लिखा- दुनिया की बेस्ट जोड़ी.

