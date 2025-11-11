दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस समय मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं. वहीं फैंस एक्टर की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की पॉजिटिव खबर का इंतज़ार कर रहे हैं. वहीं अब, उनके बेटे सनी देओल की टीम ने एक नया बयान जारी कर धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट दिया है. टीम ने उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र पर इलाज का असर हो रहा है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है. फ़िलहाल, उनके परिवार के सदस्य सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी और ईशा देओल अस्पताल में मौजूद हैं.

सनी देओल की टीम ने दिया धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट

मंगलवार दोपहर, सनी देओल की टीम ने एक नया बयान जारी कर धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में सुधार की पुष्टि की. बयान में कहा गया, "सर ठीक हो रहे हैं और इलाज का असर हो रहा है. आइए हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करें."

बता दें कि न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल की तरफ से उनकी टीम का ये बयान ईशा देओल और हेमा मालिनी द्वारा दिग्गज अभिनेता के निधन की अफवाहों की निंदा करने के बाद आया है. ईशा देओल ने बताया कि उनके पिता की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं, जबकि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के स्वास्थ्य के बारे में "गैर-ज़िम्मेदाराना" खबरों को खारिज कर दिया था.

सोमवार को भी सनी की टीम ने जारी किया था धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट

बता दें कि बीते दिन इंटरनेट पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि 89 वर्षीय अभिनेता को आईसीयू में ले जाया गया है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।.हालाँकि, सनी देओल की टीम ने सोमवार को एक बयान जारी करके इन अफवाहों पर विराम लगा दिया, जिसमें लिखा था, "मिस्टर धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे निगरानी में हैं. आगे के कमेंट्स और अपडेट उपलब्ध होने पर शेयर किए जाएंगे. प्लीज उनकी हेल्थ बारे में झूठी अफवाहें न फैलाएं. सभी से अनुरोध है कि वे उनके परिवार और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें."

ईशा-हेमा ने धर्मेंद्र के निधन की खबरों की निंदा की

मंगलवार सुबह, ईशा देओल ने धर्मेंद्र के निधन की खबरों की निंदा करते हुए कहा कि उनके पिता ठीक हो रहे हैं. उन्होंने लिखा, "ऐसा लगता है कि मीडिया हद से ज़्यादा सक्रिय है और झूठी खबरें फैला रहा हैय मेरे पिता की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे परिवार को प्राइवेसी दें, पापा के जल्द ठीक होने की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद."





हेमा मालिनी ने भी अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर क्लिय किया कि धर्मेंद्र "ठीक हो रहे हैं" उन्होंने लिखा, "जो हो रहा है वह अक्षम्य है! जिम्मेदार चैनल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का असर दिखा रहा है और ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है. प्लीज परिवार और उनकी प्राइवेसी की ज़रूरत का पूरा सम्मान करें."

What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy. — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025

सोमवार को सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा समेत कई हस्तियां धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंची थीं.