अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, बेटा बॉबी देओल एंबुलेंस में लेकर पहुंचा घर

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के फैंस के लिए खुशखबरी है. एक्टर की तबीयत खराब होने के बाद फैंस परेशान हो गए थे. मगर अब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है. धर्मेंद्र अस्पताल से घर आ गए हैं. बुधवार की सुबह बॉबी देओल पापा धर्मेंद्र को एंबुलेंस में घर ले आए हैं.

घर पर होगा इलाज

ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा- 'उनका इलाज लंबे वक्त से मेरे पास चल रहा है. उन्हें अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन इलाज की प्रकिया यानी उनका इलाज वो घर पर भी जारी रहेगा. धर्मेंद्र जी को सुबह करीब 7:30 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. उनका इलाज घर पर ही होगा क्योंकि परिवार ने उन्हें घर पर ही इलाज देने का फैसला किया है.'

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

फैंस ने ली चैन की सांस

सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के एंबुलेंस में घर आने की वीडियो वायरल हो रही है. इस वीडियो को देखकर फैंस ने राहत की सांस ली है. एक्टर के डिस्चार्ज होने से फैंस खुश हैं. वो वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ये सुनकर खुशी हुई की सर डिस्चार्ज हो गए हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- वाहेगुरु अपनी महर बनाए रखे. एक ने लिखा- शुकर है डिस्चार्ज हो गए.

सनी ने दिया था हेल्थ अपडेट

मंगलवार को सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट दिया था. उनकी टीम ने कहा था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है. ट्रीटमेंट का असर हो रहा है. हम सब उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं.

हेमा मालिनी ने लगाई छी फटकार

मंगलवार की सुबह धर्मेंद्र के निधन की अफवाह उड़ी थी. जिसके बाद बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी भड़क गई थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फटकार लगाई थी. हेमा ने लिखा था- 'जो हो रहा है वह माफ़ करने योग्य नहीं है! कैसे ज़िम्मेदार चैनल किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकते हैं जो इलाज का जवाब दे रहे हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं? यह बेहद असम्मानजनक और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है. कृपया परिवार और उनकी प्राइवेसी की आवश्यकता का सम्मान करें.'

ये भी पढ़ें: गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर