Dharmendra Died: 2 शादी और 6 बच्चे, 13 नाती-पोतों से भरा हुआ है धर्मेंद्र का परिवार, कोई है एक्टर तो कई लाइमलाइट से कोसों दूर
धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है. ऐसे में उनका परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में छा गया है.दो शादी करने वाले एक्टर का कुनबा बहुत ही बड़ा है,जिसमें उनके कुछ के छह बच्चे हैं.
बॉलीवुड के ही-मैन यानी धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है. धर्मेंद्र अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते थे. धर्मेंद्र ने दो शादियां की थी और उनका कुनबा बहुत ही बड़ा है.इनमें से कुछ एक्टर हैं तो वहीं कुछ लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. चलिए आपको भी बताते हैं कि एक्टर के परिवार में कौन-कौन है?
धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर के संग पहली शादी की थी. इस शादी से धर्मेंद्र को 4 बच्चे हुए. धर्मेंद्र की पहली शादी से हुए बच्चों का नाम सनी देओ, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल है. बॉबी और सनी ने धर्मेंद्र की तरह ही एक्टिंग की राह चुनी.
विजेता और अजीता लाइमलाइट से रहती हैं दूर
वहीं उनकी दोनों बेटियां विजेता और अजीता लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं. अजीता पेशे से टीचर हैं और उनके पति किरण चौधरी अमेरिका में डेंटिस्ट हैं. अजीता अपनी फैमिली के संग अमेरिका में रहती हैं.उनके दो बच्चे हैं निकिता और प्रियंका.
विजेता के हैं दो बच्चे
वहीं, विजेता अपने पति विवेक गिल के संग दिल्ली में रहती हैं.विजेता के पति विवेक गिल 'राजमकल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड' के डायरेक्टर हैं. विवेक और विजेता की शादी 17 दिसंबर 1988 में हुई थी. इस कपल के दो बच्चे हैं. एक बेटी जिसका नाम प्रेरणा गिल है और बेटे का नाम साहिल है.
सनी देओल और पूजा हैं 2 बच्चों के पेरेंट्स
धर्मेंद्र की बहुओं पर गौर करें तो सनी देओल ने एंग्लो इंडियन लड़की पूजा देओल के संग शादी की है. बता दें सनी और पूजा 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं. एक बेटे का नाम करण देओल और दूसरे का नाम राजवीर देओल है.सनी के बड़े बेटे करण देओल ने लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड दृशा आचार्य संग 2003 में शादी की.
बॉबी और तान्या को हैं दो बेटे
वहीं, राजवीर ने भी 2023 में 'दोनों' मूवी से बॉलीवुड में कदम रखा. धर्मेंद्र के दूसरे बेटे बॉबी देओल ने तान्या आहूजा को अपना जीवनसाथी बनाया है.बॉबी की पत्नी तान्या एक बिजनेस वुमैन हैं और अक्सर अपने पति के संग बॉलीवुड पार्टी में स्पॉट की जाती हैं.
हेमा मालिनी संग धर्मेंद्र ने की थी दूसरी शादी
बॉबी और तान्या भी दो बेटों आर्यमन और धरम के पेरेंट्स हैं. फिलहाल दोनों लाइमलाइट से दूर रहते हैं.धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के संग दूसरी शादी की थी.इस शादी के लिए एक्टर ने इस्लाम कबूल किया था. इस शादी से धर्मेंद्र को दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हुई थीं.
अहाना देओल भी फिल्मों में आ चुकी हैं नजर
ईशा ने अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन सफल नहीं हो पाईं. अहाना को भी 2002 में 'ना तुम जानो ना हम; में देखा गया था. इस फिल्म में वो अपनी बहन ईशा देओल की दोस्त बनी थी. एक फिल्म के बाद ही अहाना ने बॉलीवुड से दूरी बना ली.
बता दें ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी के संग शादी की थी लेकिन उनका तलाक हो चुका है. ईशा देओल की दो बेटियां हैं, जिनके नाम राध्या और मिराया है.वहीं, अहाना देओल ने वैभव वोहरा संग शादी की है. इस कपल के तीन बच्चे हैं, जिसमें जुड़वां बेटी और एक बेटा शामिल है.
