धर्मेंद्र की बेटी ईशा ने पति संग क्यों लिए थे 3 फेरे, खुद एक्ट्रेस ने बताई थी वजह

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के सभी बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. उनकी पहली पत्नी की बेटियां अजीता और विजेता लाइमलाइट से दूर रही हैं मगर उनकी बेटी ईशा देओल हमेशा सुर्खियों में रहती थीं. ईशा ने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा था मगर उन्हें वो पहचान नहीं मिली जो उनके पेरेंट्स ने कमाई थी. ईशा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने भरत तख्तानी से शादी की थी. मगर अब दोनों अलग हो चुके हैं. ईशा ने एक बार बताया था कि उन्होंने भरत संग सिर्फ 3 फेरे लिए थे.

ईशा और भरत 29 जून 2012 को शादी की थी. उनकी शादी मुंबई के इस्कॉन टेंपल में हुई थी. उसके बाद एक ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था. ये कपल पिछले साल ही अलग हुआ है. ईशा और भरत साल 2024 में अलग हो गए हैं. 2012 के बाद एक बार और ईशा और भरत ने शादी की थी. इस बारे में खुद ईशा ने बताया था.

लिए थे सिर्फ 3 फेरे

ईशा ने बताया था कि जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थीं तब एक रस्म हुई थी. इस्कॉन टेंपल में उनकी भरत के साथ ट्रेडिशनल सिंधी गोदभराई हुई थी. जिसमें उनकी दोबारा शादी हुई थी. पिंकविला को दिए इंटरव्यू में ईशा ने कहा था- 'ये एक गजब की सेरेमनी थी. इसमें सिर्फ भरत और मेरा परिवार शामिल हुआ था.मैंने और भरत ने अग्नि के चारो तरफ तीन फेरे लिए थे. जिसके बाद मैंने भरत से मजाक में कहा था कि वो फिर से फंस गए हैं.'

बता दें ईशा और भरत दो बेटियों के पिता हैं. ईशा ने साल 2017 में पहली बेटी को जन्म दिया था. उसके दो साल बाद दूसरी बेटी को जन्म दिया. तलाक के बाद ईशा अपनी दोनों बेटियों का ध्यान रख रही हैं.

