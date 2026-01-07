हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधर्मेंद्र ने सुबह 3 बजे उठकर किया था डांस, 'इक्कीस' फिल्म के कोरियोग्राफर ने सुनाया किस्सा

धर्मेंद्र ने सुबह 3 बजे उठकर किया था डांस, 'इक्कीस' फिल्म के कोरियोग्राफर ने सुनाया किस्सा

Dharmendra Struggle on ‘Ikkis’ Set: फिल्म 'इक्कीस' के सेट पर धर्मेंद्र ज्यादातर बैठे रहते थे. उन्हें आराम की जरूरत थी लेकिन एक पल आया जब खड़े होकर हर स्टेप पूरी लगन से किए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Jan 2026 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

दिवंगत दिग्गज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’, जो 1 जनवरी को रिलीज हुई, दर्शकों के लिए बेहद खास है. यह आमिताभ बच्चन के नाति अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म भी है. कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि धर्मेंद्र सुबह 3 बजे भी डांस स्टेप्स सीखने के लिए बेताब थे जबकि ठीक से खड़े होना भी उनके लिए मुश्किल था.

कव्वाली सीक्वेंस  में दिखाई हिम्मत
'पिंकविला'से बात करते हुए मशहूर कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि धर्मेंद्र को उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से खड़े होने में भी परेशानी होती थी. उनकी हेल्थ इशू देखकर उन्हें ज्यादातर आराम करने के लिए कहा गया. मगर वह अपने काम के प्रति समर्पित थे. वह सुबह-सुबह शूट हो रहे कव्वाली सीक्वेंस के लिए हिम्मत दिखाई और कुछ डांस स्टेप्स पूरे लगन के साथ किए.

कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि फिल्म के एक सीन में एक्टर के कॉलेज रीयूनियन को दिखाने के लिए था, जिसकी शूटिंग सुबह  करीब 3 बजे हुई. टीम ने उन्हें सिर्फ हल्का मूवमेंट करने को कहा था लेकिन धर्मेंद्र एक्साइटेड थे यह देखने के लिए कि बाकी यंग एक्टर्स स सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं.

 

धर्मेंद्र ने टीम की सलाह को किया इग्नोर 
कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि धर्मेंद्र को बार-बार उठने में मुश्किल होती थी इसलिए वह ज्यादातर समय बैठे रहते थे. हेल्थ की वजह से टीम ने उन्हें ( धर्मेंद्र) आराम करने और म्यूजिक इंजॉय करने को कहा था लेकिन ने उन्होंने अपना बेस्ट देने का जज्बा नहीं छोड़ा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam)

जबकि हमने उन्हें (धर्मेंद्र) को बताया कि बाकी कलाकार पैर से स्टेप्स कर रहे हैं. यह सुनकर उन्होंने पूछा,‘मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता?.  और जब उनका नंबर आया उन्होंने उठकर अपने स्टेप्स पूरे जज्बे के साथ किए. टीम ने बाद में उन्हें रोका लेकिन वो इग्नोर करते रहे और अपने डांस करते रहे.

और पढ़ें
Published at : 07 Jan 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Agastya Nanda Ikkis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू
BMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू
क्रिकेट
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
बॉलीवुड
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

Turkman Gate Bulldozer Action पर भड़के Asaduddin Owaisi, 'वो वक्फ की जायदाद..कब्जा नहीं' | Delhi
Turkman Gate Row: Delhi पुलिस की FIR ने खोली तुर्कमान गेट हिंसा की साजिश की परतें! | Chitra Tripathi
Turkman Gate Bulldozer Action पर घायल पुलिसकर्मी का चौंकाने वाला खुलासा | Chitra Tripathi | Delhi
Bulldozer Action: Delhi दहली...Turkman Gate पर आधी रात पथराव की हकीकत सामने | Chitra Tripathi
Chitra Tripathi: FIR ने खोले राज...Turkman Gate Violence की अंदरूनी कहानी | Delhi Bulldozer Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि वहां हर हाल में कब्जा चाहते हैं ट्रंप? रूस के पास पहुंचने की चाल या है कोई और वजह समझें
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू
BMC चुनाव: प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हाजी सलीम पर हमला, पेट में घोंपा चाकू
क्रिकेट
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
मुस्तफिजुर विवाद पर पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर को लगी मिर्ची, सरेआम ICC को लगा दी फटकार
बॉलीवुड
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
कृति सेनन की बहन की शादी की तैयारियां शुरू, बॉयफ्रेंड संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, फैमिली ने दिए पोज
इंडिया
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
भारत में ब्रेनवॉश कर बच्चों से जासूसी करवा रहा ISI! पाकिस्तान के नए 'स्पाई नेटवर्क' का पर्दाफाश
इंडिया
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
'बैंगन' बोलने पर ट्रोल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, TMC ने मजाक उड़ाते हुए कही बड़ी बात
हेल्थ
Baba Ramdev Winter Tips: कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा
कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा
शिक्षा
यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली की शिकायत के बाद सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली की शिकायत के बाद सरकार का बड़ा फैसला
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget