धर्मेंद्र ने सुबह 3 बजे उठकर किया था डांस, 'इक्कीस' फिल्म के कोरियोग्राफर ने सुनाया किस्सा

दिवंगत दिग्गज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’, जो 1 जनवरी को रिलीज हुई, दर्शकों के लिए बेहद खास है. यह आमिताभ बच्चन के नाति अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म भी है. कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि धर्मेंद्र सुबह 3 बजे भी डांस स्टेप्स सीखने के लिए बेताब थे जबकि ठीक से खड़े होना भी उनके लिए मुश्किल था.

कव्वाली सीक्वेंस में दिखाई हिम्मत

'पिंकविला'से बात करते हुए मशहूर कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि धर्मेंद्र को उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से खड़े होने में भी परेशानी होती थी. उनकी हेल्थ इशू देखकर उन्हें ज्यादातर आराम करने के लिए कहा गया. मगर वह अपने काम के प्रति समर्पित थे. वह सुबह-सुबह शूट हो रहे कव्वाली सीक्वेंस के लिए हिम्मत दिखाई और कुछ डांस स्टेप्स पूरे लगन के साथ किए.

कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि फिल्म के एक सीन में एक्टर के कॉलेज रीयूनियन को दिखाने के लिए था, जिसकी शूटिंग सुबह करीब 3 बजे हुई. टीम ने उन्हें सिर्फ हल्का मूवमेंट करने को कहा था लेकिन धर्मेंद्र एक्साइटेड थे यह देखने के लिए कि बाकी यंग एक्टर्स स सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं.

धर्मेंद्र ने टीम की सलाह को किया इग्नोर

कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि धर्मेंद्र को बार-बार उठने में मुश्किल होती थी इसलिए वह ज्यादातर समय बैठे रहते थे. हेल्थ की वजह से टीम ने उन्हें ( धर्मेंद्र) आराम करने और म्यूजिक इंजॉय करने को कहा था लेकिन ने उन्होंने अपना बेस्ट देने का जज्बा नहीं छोड़ा.

जबकि हमने उन्हें (धर्मेंद्र) को बताया कि बाकी कलाकार पैर से स्टेप्स कर रहे हैं. यह सुनकर उन्होंने पूछा,‘मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता?. और जब उनका नंबर आया उन्होंने उठकर अपने स्टेप्स पूरे जज्बे के साथ किए. टीम ने बाद में उन्हें रोका लेकिन वो इग्नोर करते रहे और अपने डांस करते रहे.